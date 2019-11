«Incontinenza urinaria, prolasso, atrofia: ora abbiamo il laser vaginale»

PISA. Centro di eccellenza per i trattamenti della menopausa a Pisa, il professor Marco Gambaccini, responsabile della struttura del Santa Chiara, propone trattamenti importanti, con il laser vaginale. Utile anche contro il prolasso dell’utero.. Professore di cosa si occupa la Società italiana della menopausa e che cosa si fa nel Centro per la menopausa di Pisa che lei dirige?



«La Società Italiana della Menopausa (SIM) si propone di favorire la salute e la qualità di vita della donna. A tale scopo si impegna a promuovere la cultura della menopausa nella comunità medica e a informare la popolazione su cosa sia la menopausa, sulle sue possibili conseguenze e su eventuali rimedi. Per questo organizziamo incontri, seminari, congressi e, da quest’anno, abbiamo una vera e propria Scuola della Menopausa, rivolta ai giovani medici. A Pisa è attivo dal 1979 il Centro per la Menopausa, in seno alla Clinica Ostetrica e Ginecologica».



«Basta prenotare telefonando allo 050/ 992137».«Quello effettuato con il laser è un trattamento che determina uno stimolo termico indolore, per un’appropriata irrorazione ematica e il rimodellamento del collagene, con maggiore idratazione e trasudazione, consentendo il recupero funzionale dei tessuti vaginali. Stimola quindi il ripristino di una normale mucosa vaginale, con un metodo indolore e sicuro, completamente ambulatoriale».«La quasi totalità delle donne riferisce solo effetti collaterali transitori, leggeri arrossamenti o lievi gonfiori, che di solito si risolvono con un giorno o due di riposo, e possono richiedere solo applicazioni di creme vaginali lenitive».«È opportuno evitare i rapporti sessuali, sollevare pesi e l’esercizio fisico intenso per alcuni giorni. In pratica non esistono controindicazioni se non transitorie infezioni vaginali, da curare prima del trattamento».«Un Laser Erbiumm studiato, realizzato e ampiamente sperimentato, che non penetra profondamente nei tessuti, e che, per questo, rappresenta la maggiore garanzia di sicurezza clinica».«L'atrofia della vagina in menopausa, che causa sintomi fastidiosi, quali secchezza, prurito, irritazione, nonché dolore durante il rapporto sessuale. Per le donne che non possono o non vogliono fare la terapia ormonale poi, il trattamento laser permette un ripristino funzionale, migliorando le condizioni delle strutture della vagina. E soprattutto chi presenta un tumore della mammella ricava un sicuro beneficio da questo metodo».«Quelle che riferiscono un iniziale prolasso, anche giovani, con un rilassamento delle pareti vaginali dopo il parto e una perdita di tono dei tessuti, che può alterare i rapporti sessuali. L’azione di questa terapia è pure indicata per trattare l’incontinenza urinaria da stress, di grado lieve e moderata: i risultati degli studi dimostrano rilevanti miglioramenti in circa l’ 80 % delle pazienti».«Si esegue in ambulatorio, dura circa 20 minuti e il trattamento completo richiede 2-3 sedute a distanza di circa 30 giorni. L’ospedale di Pisa offre alle donne questa opportunità nella clinica Ostetrica».«Si paga un regolare ticket, ma per le signore con esenzione, così come per un pregresso tumore mammario, l'intervento è completamente gratuito».