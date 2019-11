Ballo (quasi) libero adatto a ogni fisico: impazza la Glam dance

Negli ultimi 10 anni si sono moltiplicate le attività di fitness musicale di gruppo, non c’è palestra che ne abbia diversi tipi tra le proprie proposte per l’allenamento: dalla zumba al reggaeton, per citarne solo due. Ma anche in questo ambito le situazioni sono in continua evoluzione. «Dopo anni di lezioni in cui il fitness musicale è diventato sempre più complicato, sempre meno alla portata di tutti, ora c’è un ritorno alla semplicità, a corsi che chiunque deve poter affrontare – spiega Anna Migliazza, insegnante di fitness musicale a Pisa nota con il nome d’arte “Anna Jessy”- , iI gruppo che c’è in sala per le lezioni deve poter arrivare tutto allo stesso livello. Chiunque deve poter arrivare a completare la coreografia su cui si è appena lavorato. Chi meglio, chi peggio, ma devono riuscirci tutti».



Tra le nuove attività di fitness su base musicale anche in Toscana si sta facendo apprezzare la Glam dance, un metodo d’allenamento messo a punto da Guillermo Gonzales Vega, argentino noto come grande divulgatore a livello internazionale del fitness in cui l’attività fisica si fonde perfettamente con coreografie non convenzionali, unendo corpo e mente. La sua Glam Dance è un’aerobica modernizzata che si fonde con il ballo, che ha la prerogativa di poter essere estremamente personalizzata dall’insegnante rendendola adatta alla tipologia di allievi in sala. «È proprio l’aerobica di Jane Fonda, quella che si faceva con gli scaldamuscoli, la fascetta e il body, attualizzata e coniugata al ballo. Ne esce uno stile molto bello che ogni insegnante adatta a piacimento», spiega Anna Jessy aggiungendo: «Le lezioni possono diventare latino-americano caraibiche, hip hop, ma anche improntate alle musiche del genere “Febbre del sabato sera” che piacciono molto alle allieve di mezza età. In ogni caso il corpo si tonifica, si perde peso e ci si diverte tantissimo».