Saccardi “minaccia” dimissioni, è partito l’assalto di Renzi al Pd toscano

FIRENZE. La Stefi che prima lancia un siluro sulla sanità a due velocità, con il centro della Toscana al top nelle liste d’attesa e la costa che affonda perché ha «ospedali poco attrattivi». La Stefi che un attimo dopo salta sul carro italovivaista di Matteo Renzi facendo infuriare più di mezzo Pd, per gli squilibri di una sanità finita d’un colpo in mano ai neo-renziani in Regione. La Stefi che, subissata di attacchi dai fratelli-coltelli dem, imbufaliti al tal punto da chiedere Enrico Rossi di commissariarla, all’ora di pranzo si dice «pronta a dare le dimissioni» da assessora. La Stefi che da placida e pacioccona sorella di partito si trasforma in una spina nel fianco, un nemico alle porte. E poche ore dopo costringe il focoso governatore a spegnere l’incendio, a gettare acqua sul fuoco, a fare da pompiere in una polveriera divampata da giorni. «Non ho mai richiesto il ritiro delle deleghe e non lo farà, trovo singolare la disponibilità a dare la delega», dice subito dopo Rossi.

Così anche fra i dem toscani sta crescendo un sospetto. E cioè che Stefania Saccardi sia il nuovo guastatore di Renzi in Toscana. «Stefania ha studiato tutto. Anzi, ha studiato tutto Matteo, e noi ci siamo lasciati fregare», soffia amaro un big regionale del partito guidato da Nicola Zingaretti. Perché ormai è un convincimento comune che il ruolo interpretato dall’assessora alla sanità esuli dalle sue funzioni amministrative, ma segua un percorso politico, anzi una tattica congegnata dall’ex premier. Da quando è saltata sul carro del PdR, è il sospetto, Saccardi fa l’inviato, l’incursore. Obiettivo: terremotare la giunta e logorare il Pd regionale di qui alle prossime settimane così come i pasdaran dell’ex rottamatore a Roma stanno assediando il Conte bis e il Nazareno con continui blitz sulla manovra. Perfino a costo di sacrificare la propria azione da amministratrice messa in campo in questi anni. Domenica, subito dopo l’annuncio del passaggio a Iv dell’assessora, era stato il capogruppo Leonardo Marras, con un messaggino spedito nella chat del gruppo regionale dei dem, a chiedere «una riflessione». Saccardi in giunta e Stefano Scaramelli come presidente della commissione sanità costituivano una «anomalia». Il settore che detiene l’80 per cento del bilancio regionale si trova di fatto fuori dalla disponibilità del partito di maggioranza.

«Io faccio l'assessore alla Sanità per scelta dal presidente Enrico Rossi, sono disponibile, se questo dovesse essere un ostacolo per il buon andamento dei rapporti con il Pd – dice Saccardi – io sono disponibile fin da subito a mettere a disposizione del governatore Rossi la mia delega alla sanità senza nessun problema. La metto a disposizione del governatore Rossi perché a me ha dato lui l'incarico non il Pd». Una bordata. Che sembra voler rigettare in faccia al Pd e a Rossi le accuse dei dem, con alcuni consiglieri, come la zingarettiana Alessandra Nardini, che erano arrivati a chiedere di intervenire direttamente sulle liste d’attesa. Uscite che erano suonate come una scomunica, un atto di sfiducia. «Non c'è da parte mia intenzione a ritirare la delega», corre ai ripari Rossi «incontrerà il Pd, Italia Viva, e anche Serena Spinelli che rappresenta il gruppo della Sinistra, quindi già siamo una coalizione, e sono contento di essere il presidente di questa coalizione. Discutiamo nel merito e poi verificheremo quello che ci sarà da fare». «Stefania deve rimanere, c’è stato un cortocircuito comunicativo», è il messaggio inviato ai suoi Simona Bonafè. La segretaria regionale non crede alla tesi di un blitz organizzato dal senatore di Scandicci, ma non vuole trasformare l’affair Saccardi in un’occasione per farcelo diventare. Il rischio sarebbe che i renziani e Saccardi contrattacchino sulle liste d’attesa e lo svantaggio della costa, addossandone la responsabilità a Rossi e alla sua gestione. Perché se c’è un’evidenza è che da almeno due anni il presidente si è ripreso il pallino in mano della governance sugli ospedali, affidando la guida del dipartimento prima a Monica Calamai (una sua ex fedelissima) e ora a Carlo Tomassini.

Così, temono i democrats, questo potrebbe essere solo il primo fronte aperto dall’ex premier per scavare consensi proprio nel campo del Pd toscano, per farlo pencolare e mentre vacilla dimostrarsi l’unica spalla in grado di tenerlo in piedi. Anche la mitologica scissione a rate – ormai è chiaro – non è affatto a rate, ma pianificata. Chi è passato a Iv in queste ore come Saccardi, Sacaramelli e Titta Meucci sapeva che lo avrebbe fatto già settimane fa, come lo sa chi passerà nelle prossime settimane. E' Renzi però a dover premere il bottone. Una scansione lenta delle uscite gli dà la possibilità di creare l'effetto di un magma che sgretola lentamente la “ditta” di Zinga e allo stesso tempo accredita l’immagine di Italia viva come di un partito con sempre maggior appeal politico. Machiavellico, il "principe" di Rignano tenta così di prendersi la golden share sulle scelte per le Regionali (Giani sta davvero sereno?) e far superare il primo vero test alla sua creatura, le elezioni in Toscana di maggio. Lì si capirà davvero se sarà riuscito a ristabilire una connessione sentimentale con un'opinione pubblica che per ora, almeno nei sondaggi, non ha mangiato la foglia.