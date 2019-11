Ketamina, speed, anfetamine, oppio. La testimonianza choc: «Io, Moira e i nostri tre giorni al rave»

LIVORNO. Cercava il paese delle meraviglie e ha trovato le streghe ad aspettarla in fondo al suo sogno. Si è sballata, ha bevuto, ballato, dormito. E poi ancora bevuto, litigato, tirato. È caduta nel vuoto profondo, collassata dentro a un camper o su un giaciglio e poi si è rialzata. Ha pianto e riso. Ha esplorato e mischiato. Ha corso sull’orlo del precipizio. Si è fermata, per poi ripartire a tutta velocità, oltre il limite, forse anche quello del suo cuore. Ha vagato con la luce e nel buio, dimenticandosi anche il tempo e lo spazio. Fino a perdersi per sempre rannicchiata dentro ai suoi occhi azzurri.

È un viaggio lungo tre giorni, fatto di tessere confuse, storte, eccessive, che si incastrano lasciando ancora tanti vuoti dentro alle ultime settantadue ore di Moira Piermarini, la ragazza fragile che riusciva ad essere «felice e triste allo stesso tempo» trovata morta lunedì mattina dentro un’auto parcheggiata fuori dall’ex Trw, al termine del rave party di Halloween al quale hanno partecipato oltre mille persone nella fabbrica dismessa alla periferia di Livorno.

Sono due le testimonianze che gli investigatori della squadra mobile hanno raccolto e che definiscono importanti per fare chiarezza su questa tragedia e sull’eventuale esito dell’inchiesta aperta per il momento ipotizzando due reati: morte in conseguenza di altro reato e spaccio.La prima l’ha rilasciata lunedì sera negli uffici della questura di Pisa un amico di Moira. Si tratta del quarantenne con cui la donna venerdì mattina è partita per raggiungere Livorno dove era in programma il, il rave delle streghe, che inizialmente doveva svolgersi a Viterbo e che poi è stato dirottato in Toscana. Ha spiegato agli agenti che insieme hanno preso il treno per arrivare a metà mattinata nell’ex fabbrica dove si producevano sterzi chiusa cinque anni fa. Da qui in avanti, intorno a pareti di casse alte cinque metri, pozzanghere, mixer, bivacchi, fumogeni e luci psichedeliche allestite dentro ai capannoni, hanno trovato e partecipato e una sorta di degustazione delle droghe, una tavola calda e rumorosa dello sballo.

Il quarantenne, ascoltato come persona informata sui fatti, è rimasto con Moira fino a domenica pomeriggio quando si sono lasciati dopo un banale litigio senza più rincontrarsi, tanto da inviarle un messaggio il giorno seguente quando ormai era troppo tardi. Nell’interrogatorio però ha ammesso di aver fatto uso con lei di una serie infinita di sostanze stupefacenti. Il primo giorno ha parlato di ketamina, un narcotico sintetico, e speed, una polvere da tirare che contiene anfetamine. Il giorno seguente anche di oppio e Mdma, un cristallo da ingerire che contiene ecstasy. Infine la domenica anche di eroina. In mezzo alcolici, tanti alcolici: birra, limoncello e vino. Tra uno stupefacente e l’altro qualche ora di sonno, ospiti dentro un auto o su camper di qualche amico trovato al party o conosciuto pochi minuti prima.



A raccontare, invece, le ultime ore di vita di Moira è stato il ragazzo, anche lui non è indagato, che con lei ha trascorso la notte tra domenica e lunedì. Ha spiegato di averla incontrata intorno alle 23 e di averci trascorso qualche ora insieme senza consumare alcuna sostanza stupefacente. Con lui la trentenne avrebbe però bevuto una bottiglia di whisky. Poi, insieme, si sarebbero addormentati in auto intorno alle quattro del mattino. Accanto a loro anche il cane della trentenne.

Sei ore più tardi la prima telefonata al 113 che annunciava la fine del sogno di Moira. La ragazza che resterà per sempre dentro a un paese delle meraviglie che non esiste.

