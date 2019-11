Deliveroo sbarca a Piombino e a Campi Bisenzio il gruppo cerca 10 drivers per ciascuna zona

Dalla prossima settimana, Deliveroo attiverà il proprio servizio ad Aosta, Belluno, Campobasso, Gorgonzola e Cassano d’Adda in Lombardia, e Bellinzago in Piemonte.



Dalla seconda metà di novembre, il servizio si estenderà in Lombardia alle città di Desenzano del Garda, Erba e Treviglio, in Piemonte a Chieri e Fossano, a Crotone in Calabria, in Campania a Casoria, Giugliano in Campania e Nocera Superiore, nelle Marche ad Ascoli Piceno e Loreto, in Puglia a Barletta e Mesagne, ad Agrigento in Sicilia, a Pomezia e Velletri nel Lazio, a Monfalcone in Friuli Venezia-Giulia e in Toscana a Campi Bisenzio e Piombino dove offrirà la possibilità di collaborazione a 10 persone per ognuna delle due zone.



Ai candidati a cui è richiesto avere un mezzo a disposizione per le consegne, sul sito viene richiesto se si tratta di una bici o di uno scooter, e uno smartphone.L’impegno da dedicare a deliveroo è libero dal momento chesi tratta di una collaborazione e non di una versa e propria assunzione.«La nostra strategia di espansione in Italia, - ha detto Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italy - supportata da importanti investimenti, va di pari passo con l’impegno a sostenere il mondo della ristorazione. Con noi i ristoranti possono comprendere meglio i trend di consumo e hanno la possibilità di esprimere tutto il proprio potenziale. Il fatturato dei ristoranti che scelgono di collaborare con Deliveroo aumenta infatti fino al 30% in più».Per candidarsi a diventare rider di Deliveroo è necessario presentare la propria domanda dal sito https://deliveroo.it/it/applyNel comunicato Deliveroo rende nota la collaborazione con McDonald’s per ordinare e ricevere comodamente a domicilio tutti i più celebri menu.