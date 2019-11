Lo trattano da scimmia, Balotelli calcia in tribuna contro i tifosi razzisti

È tutto inutile. Inutile riaprire il cassetto delle ambizioni, magnificare il nostro, presunto, Rinascimento calcistico. È inutile importare, come facevamo negli opulenti anni Ottanta, la crema del campioni (allettati anche, va detto, da un convenientissimo regime fiscale), allestire squadre da sogno, guardare con trepidazione ai progressi dei ragazzi in maglia azzurra, celebrare Mancini, il Ct della nazionale, che acchiappa Pozzo e il suo record. O crogiolarsi nei numeri, che vedono la serie A in cima alla graduatoria dei campionati più prolifici in termini di gol.



Tutto inutile. Perché il nostro calcio, ma verrebbe da dire la nostra società è ferma ancora all’anno zero. In due giorni abbiamo visto la raffigurazione plastica dell’Italia che non ci piace, quella intollerante, violenta, razzista, stupida, becera. Basta un’immagine: quella di Mario Balotelli che, nel caldissimo derby tra Verona e Brescia, al colmo della rabbia scaglia il pallone verso il settore della curva veronese che lo beccava, insultandolo per il colore della pelle, come troppe volte è accaduto nell’italico pallone.



Si potrà dire che Mario non è il massimo dell’empatia, non è l’amico con il quale andresti a cena, che ne ha combinate tali e tante che anche allenatori come Mancini, che della pazienza fanno il loro tratto distintivo, alla fine hanno finito per mollarlo al suo destino. Si può dire che uno così lo ami soltanto se stai dalla sua parte, perché al netto delleresta un calciatore di grana finissima, uno dei più grandi colpitori da fermo del pianeta.Ma se Mario gioca contro, se è un avversario non lo contestano in quanto avversario, in quanto pericolo potenziale per la tua difesa la tua squadra, ma in quanto nero. Italiano, italianissimo più di molti altri (è nato a Palermo, è cresciuto a Concesio, nel bresciano), ma non ha la pelle dello stesso colore degli intelligentoni che popolano le curve d’Italia. E, aggravante, è ricco, fortunato e non fa niente per nasconderlo, il low profile (il basso profilo) non fa parte del suo modo d’essere, ostenta spesso e volentieri, ha fuoriserie dalla carrozzeria sgargiante, collane d’oro al collo, compagne non proprio male.Troppa grazia, per un nero, secondo la sottocultura che serpeggia in tanti stadi. E allora cosa c’è di meglio che offenderlo, chiamarlo scimmia, ricoprirlo di quegli odiosi ululati che ormai sono tratto distintivo dei nostri stadi? Gli stessi che hanno colpito Koulibaly o altri campioni?Ieri, a Verona, Mario ha deciso che la misura era colma, che il gioco era finito. Non ce l’ha fatta più, ha scagliato la palla in tribuna, verso quegli odiosi insulti, ha lasciato il campo mentre compagni e avversari lo convincevano a ripensarci. E lui, alla fine, si è fatto convincere, probabilmente sbagliando. Perché il messaggio sarebbe stato dirompente, avrebbe avuto una potenza devastante, tutto il mondo ne avrebbe parlato più di quanto non farà ora.Lo stesso messaggio che gli arbitri non hanno ancora la forza di lanciare, nonostante gli indirizzi ben precisi della Federcalcio: le gare vanno sospese. Anche al Bentegodi, invece, tre minuti di discussioni, poi tutto è tornato come prima, come se nulla fosse accaduto. E nulla, secondo tanti, è accaduto: nessuno ha sentito, anzi lo stesso allenatore Ivan Juric del Verona, ha smentito. «Non diciamo stupidaggini - ha detto - lo hanno fischiato, preso in giro, ma non ho sentito alcuna offesa di stampo razzista». «Balotelli? Confermo che noi non abbiamo percepito nulla. Sono arrivato a Verona 8 anni fa e ho subito potuto vedere come i tifosi veronesi siano sì ironici ma assolutamente non razzisti. Quando ci sono episodi di razzismo siamo i primi a condannarli, ma è sbagliato generalizzare, su 20.000 persone un paio, magari, possono aver detto qualcosa», il commento del presidente del Verona, Maurizio Setti.Balotelli sente le voci come Giovanna d’Arco, dunque? Difficile crederlo. Meglio essere realisti: il calcio italiano è gravemente ammalato, di imbecillità, di inciviltà. La stessa che, sabato, ha spinto un gruppo di tifosi (?) della Roma a inneggiare al Vesuvio e al fuoco che dovrebbe “lavare” l‘odiata città rivale. Serve il pugno duro: gare sospese, partite perse a tavolino, altrimenti è aria fritta. Noi, oggi, siamo con Balotelli, che ha postato ieri sera un video anti-razzista: i bambini neri che dall’Africa,in italiano e in francese, gli dicono: “Mario siamo con te”. Il gol lo aveva già fatto in campo, l’altro, il più importante, lo ha segnato online. —