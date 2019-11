Fra sregolatezza, trash e coraggio: in Supermario vizi e virtù d’Italia

Eterna promessa, “cattivo” ragazzo ma pure simbolo di chi non si arrende a un Paese che non accetta la pelle nera. Dalle “balotellate” alla Nazionale, storia di un talento sprecato

Erano i tempi del Manchester City. Dieci anni fa. Eppure lui, 20 anni, era già una star. Non ancora il Supermario che conosciamo. Ma quel caratterino, insomma, con l'io un tantino ipertrofico, era è già tutto lì, scritto sulla maglietta con cui festeggiò il 6-1 rifilato allo United nella bolgia dell'Old Trafford: «Why always me?" (Perché sempre io?), chiede al mondo con quella t-shirt che un po' reagisce alle critiche che gli piovono addosso ogni volta che combina un guaio, ogni volta che si fa notare, ogni volta che parte un buuu e un «negro di m...», e un po' è il primo atto di un canovaccio da Gian Burrasca del calcio europeo su cui Mario Balotelli - nato a Palermo il 12 agosto 1990 da Thomas e Rose Barwuah, operai e immigrati ghanesi che di lì a poco accetteranno di farlo crescere in una famiglia affidataria per garantirgli un futuro - per istinto ha costruito la sua carriera.

Quel "perché sempre io" è diventato poi una specie di marchio per Balogol e non sempre da interpretare con il punto di domanda. Perché da oltre dieci anni c'è sempre lui - «semper lu» direbbe in bresciano - quando c'è da discutere, battibeccare, raccontare di un calcio esagerato anche se il calcio non c'entra poi molto, o comunque straripa in politica, discorso sui mutamenti o i ritardi della società, la sua pericolosa tensione all'involuzione reazionaria e xenofoba, perfino in analisi psicologica di una personalità capace di farsi simbolo di virtù e vizi del Paese. Perché di Balotelli più che i gol, ricorderemo le "balotellate", trasposizione del termine "cassanate" coniato da Capello per Cassano, e il fatto di essere diventato anche una bandiera della lotta al razzismo negli stadi, oltre che controverso e chiacchierato volto da jet set.

Così forse più che il gol mito alla Germania agli Europei, resterà lui che esulta, si toglie la maglia per mettersi in posa da statua in una foto che invaderà i social e scatenerà ironica, comicità e, manco a dirlo, fango. Più che le 147 reti in carriera, segnate in una parabola che ha attraversato Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Nizza, Marsiglia e ora Brescia, resteranno le immagini di lui che getta la maglia nerazzurra a terra e la calpesta, stizzito per i brontolii di un pubblico scontento per una prestazione svogliata alla fine di una vittoria storica col Barcellona.

E chi potrebbe dimenticare il bad boy che viene beccato a varcare il cancello di un carcere femminile con l'auto, il giovanissimo e già ricco che trasforma il giardino di casa in una pista per quad, il ragazzo padre che chiederà a Raffaella Fico un test genetico che confermi la sua paternità dichiarandosi sospetto cornuto, proprio lui che dalla showgirl era stato pescato in compagnia di una pornoattrice; come scordare il Balotelli che prende a freccette i ragazzi delle giovanili del City, o che paga 2000 euro un ragazzo solo per vederlo gettarsi col motorino in mare. Più che il tiro, lo scatto, il tocco di questo black panther del pallone, resterà immemore il talento sì, certo, ma molto di più la parecchia sregolatezza.

Troppa, tanto che resterà negli annali pure il Mourinho preoccupato per la solitudine del «solo neurone» di cui Balogol sarebbe stato possessore. Ma pure il coraggio del primo italiano nero convocato in Nazionale poi diventato immagine nazionale di un'Italia nuova.

In fondo tutti abbiamo imparato a conoscere due Balotelli. Da una parte il fenomeno mancato, il Pallone d'oro sempre e solo rimasto in potenza troppo spesso vicino al profilo del pallone gonfiato («C'è solo un giocatore che è più forte di me, Messi, tutti gli altri sono dietro», disse), dall'altra il fuoriclasse costretto a fare i conti con rigurgiti d'odio. I primi insulti nel 2009 arrivano dagli spalti juventini. Da lì in poi non si fermeranno mai.

Così lui racconta a di «essere un fiero italiano», il prototipo dei ragazzi che rivendicano lo Ius soli, e per questo essersi messo la fascia da capitano azzurro il 4 giugno di un anno fa. «Il mio capitano ha sangue italiano», avevano proclamato i patrioti da stadio in uno striscione anonimo. Lui indossa la fascia e tira uno schiaffone all'Italia che ancora, nel 2018, non riesce ad accettare italiani dalla pelle scura. «Svegliatevi», scrive su Instagram. Ma Supermario è ancora lì che aspetta.