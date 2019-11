Star del web a 19 anni: «Vittima del bullismo, ora posso combatterlo»

Sta girando l'Italia per presentare il suo secondo libro, lunedì 4 novembre sarà in tv con Fiorello, al cinema presta la voce a Pugsley Addams nel film d'animazione appena uscito nelle sale. E poi ha un canale YouTube con 600mila iscritti, un profilo Instagram da 1 milione e 600mila follower e su Tik Tok, il social network nato in Cina che sta spopolando in tutto il mondo, è seguito da oltre 7 milioni di persone. Ma Luciano Spinelli, star del web planetario a soli 19 anni, non ha esitato a liberarsi da ogni impegno per essere domani a Lucca Comics and Games. Dalle 11,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 16 sarà allo stand di Amnesty International (padiglione Junior) per lanciare “HateSick”, il videogioco ideato dall'organizzazione contro il bullismo.



Il giovane influencer – originario di Monza - ha prestato i suoi tratti fisici ad Alter, il protagonista, che in un pianeta immaginario si batte per sconfiggere l'intolleranza e l'odio, aiutando tutti coloro che vengono emarginati dalla comunità non appena percepiti come diversi. Una battaglia, quella di Alter, che è anche di Luciano perché lui stesso, da bambino, ha subìto quell'odio.

«Sì, ne sono stato subito convinto. Avendo un pubblico trasversale, posso comunicare tramite i miei canali social con persone più grandi e più piccole di me: questo mi rende il giusto portavoce e amplificatore dell'iniziativa di Amnesty. Spero con tutto il cuore di poter combattere insieme, cambiando il modo sbagliato di ragionare di alcuni che, dietro alla tastiera di un computer o allo schermo di un telefonino, si sentono intoccabili e in diritto di dire quello che vogliono, usando parole che possono fare molto male. E io lo so bene».«Diversi brutti episodi quando ero alle elementari, che ho in parte raccontato nel mio primo libro (“Insieme”, Rizzoli 2017,). Il primo avvenne in terza: in un biglietto a me indirizzato c'erano scritte tante parole offensive e scurrili che non voglio riportare. Appena le lessi, andai subito in bagno a distruggerlo, ma quelle offese mi restarono nella mente e mi fecero molto male. Non dissi niente in casa, e stetti zitto anche per altri episodi simili».«Mi vergognavo. E poi pensavo che, se avessi raccontato quello che succedeva, avrei fatto preoccupare i miei genitori».«Malissimo. Ero isolato e qualche volta spaventato, ma riuscivo ugualmente a fare la mia vita. Insomma restai me stesso, nonostante soffrissi. Ero un bambino tranquillo e timido. Non avevo bisogno di fare casino, amavo la creatività, non mi piaceva giocare con le macchinine e preferivo la compagnia delle bambine, più tranquille e più creative dei maschi. Anche questo era visto come una cosa strana ed era motivo di derisione».«Sì, ce l'ho fatta e ho raccontato ai miei genitori quello che mi capitava. E da quel momento è stato tutto diverso, non ho avuto più paura. La mia famiglia è stata fondamentale, mi ha aiutato tantissimo. Parlando, feci il primo grande passo, cioè quello di accettare che stavo vivendo una situazione difficile e non ne avevo colpa. E' fondamentale parlare: con i genitori, con gli insegnanti, con qualcuno più grande che sia in grado di aiutare».

Luciano Spinelli con la sua famiglia

Ti fa ancora male pensare a quel periodo?



«Mi fa male pensare che ero piccolo e un bambino non dovrebbe mai subìre tanta cattiveria e odio. Ma la sofferenza si esaurisce lì e resta al suo posto una voglia inesauribile di aiutare chi, grande o piccolo, si trova in situazioni simili e non sa come uscirne. Io ne sono uscito e, anzi, ciò che ho vissuto mi ha fatto diventare quello che sono».



Come ha fatto un timidone a conquistare una platea mondiale?



«Sembrerà impossibile, ma sono ancora un timidone perché chi lo è, lo rimane sempre. Però mi sono sbloccato e ora gestisco la mia timidezza. Il web è stato quasi una terapia, mi è servito ad aprirmi, a prendere confidenza con me stesso e con le persone: un passo da gigante. E oggi la platea non è solo online, ma anche reale: un'altra grande conquista».



Per te il web è un lavoro?



«No. E' un gioco, qualcosa che mi ha aiutato e mi fa divertire, oltre a darmi l'opportunità di parlare di cose importanti come, appunto, il bullismo, l'odio, l'intolleranza».



Cosa vuoi fare da grande?



«Vorrei fare l'attore e sto studiando per quello: dopo la maturità ho iniziato l'Accademia di cinema e recitazione a Milano. Il mio sogno è lavorare nel mondo dello spettacolo perché amo l'arte, il disegno, il ballo, la recitazione, la musica, la scrittura. Ma ho intenzione anche di perfezionare l'inglese, di viaggiare per imparare: insomma voglio investire sul mio futuro. Intanto tra pochissimo lascerò la casa dei miei e andrò a vivere da solo, in affitto a Milano. E' uno spoiler (anticipazione, nda) ancora non l’ho detto a nessuno».



Ma i tuoi lo sanno?



«Certo. Anzi, mia madre mi sta aiutando a cercare la casa. Che sarà bellissima».