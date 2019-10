Un esperimento soffocato nella culla

La sensazione è di scivolare lungo un piano inclinato che porta, inevitabilmente, al successo del centrodestra (e) di Salvini. Le regionali umbre hanno rappresentato una tappa importante, forse cruciale, di questo percorso. Perché riguarda una regione da sempre governata dalla filiera Pci-Pds-Ds-Pd. Fino a ieri: al capitano leghista è riuscito lo sfratto che vorrebbe notificare anche a Conte e agli «abusivi» demo-grillini. Nell’ultimo anno e mezzo, c’erano già stati i verdetti del Molise, del Friuli-Venezia Giulia, del Trentino, quindi di Abruzzo, Sardegna, Basilicata e Piemonte: tutti dello stesso segno.



La mappa politica (regionale) si è tinta di blu, e ancora di più potrebbe farlo nei prossimi mesi, quando altre otto regioni saranno chiamate alle urne. Incluse le altre tre che, un tempo, componevano la zona rossa. Il disegno di Salvini prevede che di rosso, alla fine di questo ciclo, rimanga solo il Lazio di Zingaretti. E il governo (giallo-rosso) di Roma.



Il neonato asse Pd-M5s sembra essere già stato soffocato nella culla umbra. Alle recenti Europee, la somma di Pd, M5s e +Europa raggiungeva il 41% (45% sommando altre liste minori di sinistra). Domenica, Vincenzo Bianconi si è fermato ad appena il 37.5%. Nessuna legittimazione popolare, dunque, per la maggioranza che sostiene il Conte bis: tutt’altro. Una stroncatura per l’esperimento “civico” tra Pd e M5s, che almeno in terra umbra deve essere apparso del tutto innaturale.Entrambi i partiti pagano anche rispetto alle Europee. Il Pd contiene i danni, scendendo dal 24 al 22.3%. Il M5s dimezza i propri voti, raccogliendo appena il 7.4%. Uno smacco per il primo partito in Parlamento, che secondo i flussi calcolati dall’Istituto Cattaneo ha visto i propri voti indirizzarsi anzitutto verso l’astensione, ma anche verso la Lega. Il centro-destra, per converso, sfiora il 58%. La Lega conferma il proprio strapotere, con il 37%. FdI doppia FI, diventando terzo partito. Una vittoria larga, che porta chiaro, visibile il marchio di Salvini.È probabile che la sonora sconfitta spinga la maggioranza a barricarsi, ancora di più, nei fortilizi romani. Almeno per ora. Almeno fino al voto in Emilia-Romagna. Ma le barriere erette contro l’assedio leghista sembrano già scricchiolare. Giuseppe Conte è stato chiamato a dividere il peso di una sconfitta annunciata con i leader di partito: Di Maio, Zingaretti, Speranza (Matteo Renzi si è scansato per tempo.)Il Presidente del consiglio, così, appare già un #DeadManWalking. Ma possono (re) esistere, in questa legislatura, un qualsiasi altro governo, un qualsiasi altro premier, una qualsiasi altra maggioranza che escluda la Lega – una maggioranza e un governo che non trascinino nel totale discredito i suoi interpreti, e il paese sempre più nella tempesta?