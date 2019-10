La telefonata alla polizia del bimbo per salvare la mamma: "Venite, papà la sta massacrando"

FIRENZE. «Venite presto, perché c'è il babbo che picchia la mamma». È la voce di un bimbo quella che parla con la centrale operativa della questura di Firenze, ma è ferma. Luigi (il nome è di fantasia per proteggere il bambino), ha dieci anni. Di fronte all'ennesimo episodio di violenza al quale si trova ad assistere insieme alla sorellina di 4 anni scappa in corridoio, prende il telefono e chiama la polizia. Il suo coraggio interrompe il pestaggio delle donna, certo non il primo. Gli agenti della squadra volante arrivano in pochi minuti.



Siamo in un condominio, nella immediata periferia di Firenze. Luigi sente le sirene, esce di corsa di casa e raggiunge i poliziotti sulle scale. «Loro sono di sopra». Non riesce a dire altro. Perché è stato coraggioso ma ha dieci anni, e non può sopportare di più. Adesso è sotto choc. Viene preso in custodia da alcuni agenti, mentre altri salgono fino in casa. Il padre violento è sulla porta, il suo alito odora di vino. Finirà in manette, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, aggravati dal fatto di averli commessi davanti ai due figli minorenni, di lesioni verso la moglie, medicata con prognosi di dieci giorni, e minacce a pubblico ufficiale.

L'episodio è accaduto domenica: sono le 20,30, una discussione che comincia a cena presto degenera. Lui, sessantenne, è disoccupato da mesi. La moglie lavora, ma lui l'accusa di spendere male i soldi, di non saper fare economie: «Sei una spendacciona» le dice, e poi partono le botte. La donna si rifugia in camera, dove, rannicchiata in un angolo, viene trovata dalla polizia. Ha lividi evidenti in testa, sul tronco, alle braccia. È dolorante, le fa male tutto, per fortuna però dagli esami emerge che non ha nulla di rotto. Soccorsa dai sanitari del 118 e medicata al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova, viene dimessa e giudicata guaribile con una prognosi di dieci giorni per ecchimosi e lesioni non gravi.

Il marito aveva cercato di evitare l'arresto minimizzando l'accaduto: «Una normale lite in famiglia, non è successo nulla» avrebbe detto ai poliziotti, piazzandosi sulla porta di casa sperando così di non farli entrare. E quando loro gli hanno fatto capire che sarebbero entrati, allora li ha minacciati: «Dalle mie parti - ha detto l'uomo, originario della Campania - sarebbe andata diversamente». Adesso per lui sono scattate le manette e rischia una pena fino a dieci anni e mezzo di reclusione. La moglie avrebbe subito un'aggressione analoga anche la sera precedente, per la quale aveva riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni, decidendo però di non denunciare il marito ai carabinieri, intervenuti su segnalazione di alcuni vicini. —