Il pisolino alla scuola materna è vietato. Il pediatra: ma fa bene...

SANTA MARIA A MONTE. C’era una volta, a scuola, il pisolino. Uno di quei ricordi d’infanzia che sembra destinato a sparire nelle nuove generazioni, anche in un comune della provincia di Pisa come Santa Maria a Monte, dove da una settimana ai bimbi viene vietato il tradizionale riposino dopo pranzo. Al suo posto, dopo una discussione fra dirigente scolastica e genitori, arriveranno delle “aree relax”, angoli predisposti per i bimbi che ne avranno bisogno, con un cuscini e materassini morbidi.

La decisione di mettere al bando brande e lettini a scuola, roba già vecchia nelle grandi città ma autentica istituzione delle scuole di provincia, è stata della nuova dirigente Elena Gabrielli, sulla scorta di preoccupazioni in merito alla sicurezza dei piccoli in caso di situazioni di pericolo. Decisione che sulle prime aveva provocato preoccupazioni nei genitori, che dalla settimana scorsa, avvertiti dell’imminente cambiamento, avevano chiesto un incontro in merito. «Comprendiamo – racconta Fabio, uno dei genitori che in questi giorni hanno cercato una mediazione con la preside – che ogni nuova dirigente abbia il suo metodo e voglia apportare i propri cambiamenti, ma speravamo che il pisolino pomeridiano venisse mantenuto».

Fino a giugno scorso e già da qualche tempo, infatti, ai bambini veniva consentito di riposarsi nel primo pomeriggio a scuola a patto che tenessero tutti le scarpe ai piedi. Una risoluzione che molte scuole hanno adottato e spesso ancora adottano per aumentare il livello di sicurezza nel malaugurato caso che si renda necessaria una evacuazione in fretta e furia dall’edificio.

Le leggi in merito non sono chiare: se la 444/68 non ne parla, il Dpr 89 del 29 marzo 2008 si limita ad auspicare un’equilibrata “integrazione di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, riposo”.

A determinare la possibilità di dormire per i più piccoli, spesso, è innanzitutto lo spazio. Un’aula destinata al riposo non è certo presente ovunque: in molti casi, dove in passato c’era, è stata riconvertita in sezione per l’aumento delle richieste di iscrizione. Il tutto a scapito di un’abitudine spesso vivamente consigliata dalle maestre e sulla quale, invece, medici di famiglia e pedagogisti si esprimono raramente con parole nette in un verso o in un altro.

Malgrado tutto, il divieto è passato ed è in vigore da lunedì scorso: un certo trambusto nelle immancabili chat dei genitori, un incontro e infine il compromesso, con l’introduzione delle aree “anti-stress” per piccoli che ne sentiranno più il bisogno, o che vorranno riposarsi anche senza dormire.

«Lo stop rimane, ma la soluzione trovata insieme alla dirigente scolastica ha trovato il favore di tutti – racconta una rappresentante dei genitori –. In pratica saranno predisposti degli angoli con dei materassini morbidi. Uno spazio adibito al relax, diciamo, del quale potranno fare uso soprattutto i bimbi che vorranno o ne avranno bisogno, nel caso. Con possibilità di riposarsi anche senza necessariamente dormire. È una soluzione che comunque viene incontro anche alle esigenze diverse dei bambini, che ovviamente non sono tutti uguali, fra chi ha tre e chi invece cinque anni».

L'ESPERTO

"Rispettare i piccoli e decidere caso per caso"

PONTEDERA. Pisolino si, pisolino no. Il dilemma attorno a quell’oretta di riposo dopo il pranzo da farsi o meno a scuola non è regolamentato in maniera chiara dalle leggi in vigore. La medicina da parte sua però qualcosa ha da dirla in merito, e parla innanzitutto del rispetto dei singoli bambini e delle sue abitudini. Questo l’auspicio del pediatra Ugo Bottone, già docente alle Università di Modena e Pisa, dal 2018 primario del reparto di pediatria dell’ospedale Lotti di Pontedera.



«Serve rispetto per singoli bambini e per le loro abitudini – dice – ma prima di tutto è necessario il buonsenso. Tutta questa discussione sui rischi logistici del far fare il riposino ai bimbi a scuola non mi compete dal punto di vista specialistico, ma un po’ mi lascia perplesso: fino ad ora andava bene e adesso non più? Di questo passo non andremo nemmeno più a scuola».



Al netto delle opinioni sulle direttive dei dirigenti scolastici, però, qualcosa si può dire dal punto di vista strettamente medico e pediatrico?



«Prima di tutto – risponde il dottore – scansiamo ogni tipo di allarmismo dal punto di vista medico circa il sonnellino. Il riposino a scuola dopo pranzo per bambini di quell’età, dai 3 ai 5 anni, non comporta rischi, preoccupazioni o attenzioni pari a quelle necessarie per bambini più piccoli. Se un bimbo di pochi mesi deve essere controllato per evitare rigurgiti notturni e affini, da un anno in poi questo genere di rischi non esistono».



Arrivati all’asilo, poi, che succede? È consigliabile o meno farli riposare?



«Costringerli a fare il riposino quando sono bimbi chiaramente abituati a non farlo o non sono più avvezzi, non è ovviamente dannoso ma non è neppure utile. Costringerli a stare svegli quando invece ne sentono il bisogno, lo ricercano e sono abituati a farlo allora si, è controproducente».



Riguardo al caso Santa Maria a Monte, molti genitori hanno denunciato il fatto che dopo un’intera giornata di attività il bimbo che non ha dormito dopo pranzo arrivi a casa visibilmente stanco.



«In questo caso i genitori hanno perfettamente ragione a chiedere che il pisolino sia rispettato. Se un bambino è abituato a riposare e gli si è impedito di farlo aumenterà il suo tenore di irritabilità. Sarà nervoso, stanco, deconcentrato. Molto dipende da come è abituato e da vari fattori che sono prevalentemente individuali. Dipende, ad esempio, anche da quando gli è iniziata la giornata. Bambini che si alzano più presto di altri avranno più bisogno di riposare. Altri, magari anche più grandi, tendenti più ai cinque anni che ai tre, saranno maggiormente in grado di farsi la giornata intera svegli senza problemi. In quel caso è inutile forzarli. I bimbi sono molto abitudinari, il consiglio è quello di rispettarli nelle loro abitudini ed esigenze».



La soluzione santamariammontese delle “zone relax” per chi ne ha bisogno quindi può andare bene?



«Per quanto faccia sorridere l’intera diatriba, può essere un buon punto di mediazione».