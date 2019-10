Stili di vita e controlli: la prevenzione ci salva

Domani, venerdì 25, alla sede centrale del Tirreno a Livorno incontro con quattro luminari toscani sui tumori: spiegheranno gli esami da effettuare per individuarli in modo precoce e quali comportamenti evitare per cercare di non ammalarsi

LIVORNO. Domani nella sede del Tirreno (viale Alfieri 9 Livorno) alle 17,30 è in programma un incontro sulla prevenzione del tumore. Uno dei temi che verrà affrontato è quello della prevenzione del tumore alla mammella, fra i più diffusi in assoluto.. Della necessità di prevenire il tumore parlerà nella sede del nostro giornale la dottoressa Manuela Roncella, senologa all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Per il settimanale di Salute de Il Tirreno anticipa alcuni comportamenti virtuosi da tenere. La prima regola che suggerisce è che è «necessario conoscere fin da giovani il proprio seno per scoprirne eventuali cambiamenti, attraverso l’autopalpazione».



Ma le regole da seguire per prevenire i tumori, o per individuarli in modo precoce (aumentando la percentuale di guarigione) - suggerisce la professoressa - sono anche altre. Intanto dopo i 40 anni, di deve eseguire la mammografia annuale spesso associata ad ecografia «se il seno sia particolarmente denso. Si va alla ricerca di un nodulo palpabile, a volte visibile, duro al tatto, sovente e senza dolore. E poi la “pelle a buccia d’arancia” o cambiamento della sua forma, come avvallamenti o rigonfiamenti, alterazioni del capezzolo retratto o più sporgente, perdere liquido o sangue o diventare molto duro e provocare prurito», ribadisce la direttrice del Centro Senologico all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. In presenza di tali sintomi, prima di allarmarsi, contattare il medico di famiglia che potrà prescrivere visita senologica od esami necessari, come mammografia ed ecografia. Evidenziare un tumore precocemente permette maggiori possibilità di guarigione, ma anche cure meno aggressive e minori danni estetici, risultando un’arma vincente. Solo un caso su 4 può definirsi “familiare”, prosegue la senologa pisana. Non basta un membro della famiglia affetto per essere a maggior rischio di malattia, ma sono necessari elementi indicativi della presenza mutazione genetica. Qui la prevenzione non seguirà schemi classici, bensì le pazienti andranno indirizzate a centri di riferimento. —