Se la notte degli spiriti ci dedichiamo al corpo con le coccole termali

Streghe, mostri, vampiri, zucche e…benessere. Sì, la festa di Halloween, che da tanti anni si è imposta anche in Toscana, può anche diventare un’occasione per coccolare fisico e mente. Dove? In uno degli stabilimenti termali dove le occasioni per una serata speciale prendendosi cura di sé non mancano mai. Per il 31 ottobre, appunto la notte di Halloween, in diverse terme toscane sono in programma feste a tema per cui non serviranno travestimenti da strega o da zombie ma solo costumi da bagno e accappatoi .



«È un’occasione originale per godere dei benefici della balneoterapia offerti dalle nostre piscine termali abbinati a un clima festoso, musica lounge e un aperitivo a tema» spiega Barbara Fantelli dei Bagni di Pisa. Nello stabilimento termale a San Giuliano Terme coppie, gruppi di amici potranno vivere, per esempio, una piacevole esperienza sensoriale nel percorso Bioaquam: una vasca alimentata con acqua termale bicarbonato-solfato calcico - magnesiaca a 38 gradi che alterna idrogetti sott’acqua drenanti, per i glutei e lombari, che vanno ad agire in maniera terapeutica sul sistema circolatorio e muscolo-scheletrico. Questo prima di un passaggio nel Bagno di Mercurio in acqua termale in soluzione salina al 18% i che permette di galleggiare come in condizioni di totale assenza di gravità.



Il 31 ottobre relax e divertimento saranno protagonisti anche alla Grotta Giusti a Monsummano Terme dove l ‘”Halloween Sparty” sarà l’occasione per bagno sotto le stelle nella grande piscina termale di 750 metri quadri a 34 gradi con 40 postazioni di idromassaggio, ma anche per un percorso termale con idromassaggi subacquei e un bagno di vapore termale a 34 gradi nella grotta naturale. Per la notte degli zombie ci sono proposte per trasformare la festa in un momento di benessere anche alle Terme di Casciana e alle piscine termali Theia a Chianciano. —La serata di Halloween nelle terme toscane prevede una speciale apertura serale dalle ore 20 alle 24 con la possibilità di utilizzare tutte le piscine termali a disposizione per la balneoterapia. Ai Bagni di Pisa, dove si potranno godere anche i benefici del bagno turco e della sauna, agli ospiti verrà offerto un aperitivo a tema con bevande, finger-food e frutta fresca, con anche piatti senza glutine. Costo: 45 euro a persona (include anche accappatoio telo, ciabattine e cuffia) con prenotazione e pagamento anticipato obbligatori (tel.050 88501). Allo stabilimento termale Grotta Giusti il costo della serata, 42 euro a persona, include anche una truccatrice a disposizione per un trucco da film horror e un’apericena con finger food caldi e freddi e due primi piatti caldi ( tel. 0572 90771). A Chianciano la serata tra i vapori termali sarà accompagnata dalla musica curata dal dj Davide Peverini di Radio Effe. Costo: 38 euro, inclusa cena a buffet (tel. 0578 68501).