Firenze corre e sostiene le Case Ail, dove i pazienti abitano durante le cure

Firenze. AILoveRUNNING, la corsa/camminata non competitiva di solidarietà che ogni anno Ail Firenze (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) organizza per sostenere un progetto scientifico/assistenziale specifico, giunta alla quinta edizione, si terrà domenica 3 novembre, sulle colline di Careggi.. L'evento, organizzato da Ail Firenze di cui è testimonial l’ex calciatore della Fiorentina Manuel Pasqual e dell’Empoli, in collaborazione con il Gruppo Sportivo Maiano. «Ringrazio Ail, da anni al nostro fianco - dice Stefania Saccardi, assessora regionale alla Salute - Noi cerchiamo sempre di migliorare il nostro sistema sanitario, siamo una della regioni in cui si sperimenterà la Terapia CAR-T contro le leucemie, una nuova cura che per fortuna la scienza sta mettendo a punto, una tecnica estremamente costosa. Ora siamo nella fase di identificazione di un numero limitato di casi che possono essere trattati in Toscana. Ail da tanti anni mette a disposizione gratuitamente spazi e accoglienza e ci consente di offrire alle famiglie un posto dove vivere senza dover affrontare costi pesanti».



La corsa, con 2 percorsi (5 e 10 chilometri) si svolgerà nelle zone collinari adiacenti a Casa Ail di piazza Meyer. La partenza è alle 9 dal nuovo ingresso di Careggi. Per partecipare basta una donazione di 10 euro: ogni iscritto riceverà un pacco gara composto da maglia Luisa via Roma, sacca Meno 30 Emmegel, ristoro e assistenza medica.



Con il ricavato, Ail Firenze sosterrà l'accoglienza a chi giunge nel capoluogo toscano per le terapie presso i centri ospedalieri locali accompagnato dai propri familiari. Con le due Case Ail a Firenze, l’associazione garantisce ogni anno circa 16.000 pernottamenti in case che evitano periodi di ospedalizzazione prolungata. Il ricavato di questa edizione di AILoveRUNNING servirà a finanziare attività di manutenzione e migliorie alla struttura: allestimento parco giochi per bambini sul retro della struttura; allestimento terrazzo ospiti; acquisto divani per il salone comune; acquisto materassi. Iscrizioni sul sito www.ailoverunning.it . —