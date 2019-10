Corretta alimentazione e colonscopia per “salvarsi” dai polipi all’intestino

PONTEDERA. Per l’intestino i “polipi” sono pericolosi. Possono degenerare. Indispensabile è la colonscopia, secondo Claudio Belcari, endoscopista all’ospedale Lotti di Pontedera.. Spesso è un polipo benigno che degenera e si trasforma. L’asportazione consente riduzione del rischio di sviluppare lesione maligna, dovuta alla crescita anomala delle cellule del rivestimento interno del colon e del retto. Lo sostiene Claudio Belcari, responsabile del Servizio di Endoscopia Digestiva all’ospedale “Lotti” di Pontedera. La prevenzione ha la sua importanza, tenendo conto anche della possibile predisposizione familiare. Di sostegno è senz’altro una corretta educazione alimentare, attraverso una costante informazione.



Non meno significativa è la prevenzione secondaria per diagnosi precoce, con obiettivo la guarigione di lesione già instaurata. Il carcinoma ha due caratteristiche favorevoli per i pazienti: sviluppo lento e quasi sempre derivante da lesioni “precancerose”, i polipi, diagnosticabili con la colonscopia e, nella stessa seduta, essere asportabili.



La Regione Toscana ha organizzato una campagna di prevenzione: ogni 2 anni, la ricerca di sangue occulto nelle feci a tutti i cittadini fra i 50 ed i 70 anni (la fascia di età a più alto rischio per questo tipo di patologia). Se la ricerca di sangue occulto nelle feci è positiva, si consiglia colonscopia. L’ideale è sottoporre tutti i cittadini dopo il compimento dei 50 anni di età a colonscopia e ripeterla ogni 5 (massimo 10) anni. Ciò, al momento, è irrealizzabile, per alti costi e difficoltà organizzative. Si raccomanda di aderire al programma, eseguendo il test ogni 2 anni e non rischiare la vita rifiutando di aderire per pigrizia od altre motivazioni.Se positivo, sottoporsi a colonscopia, oggi eseguibile anche in sedazione cosciente o in narcosi. —