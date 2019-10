Cefalea, il chiodo fisso nella testa: speranze per l'esito degli anticorpi monoclonali

Alzi la mano chi non ha mai avuto la cefalea, quel generico dolore alla testa di intensità più o meno forte, che nei casi più gravi può essere invalidante e influire pesantemente sullo stile di vita. Perché a volte – escluse tutte le possibili motivazioni secondarie – un paziente ha la cefalea senza che gli strumenti e gli esami a disposizione della scienza attuale evidenzino situazioni cliniche particolari. La cefalea c’è… perché c’è. E come tale va curata. D’altronde – se si parla genericamente di cefalea – circa l’80% della popolazione la sperimenta almeno una volta nella vita e il 45% presenta forme ricorrenti.



La cefalea di tipo primario - non riconducibile ad altre patologie - è a sua volta divisibile fra emicrania, cefalea tensiva e a grappolo, con la prima a farla da padrona. A essere colpite da emicrania sono soprattutto le donne fra i 20 e i 50 anni, visto che nella popolazione femminile l’incidenza è del 27-30% (del 12% nella popolazione generale): dolore pulsante e martellante, fotofobia e fonofobia, vomito, nausea, fastidio addirittura per gli odori, sono questi i sintomi che tante persone sperimentano per più giorni al mese, non trovando una soluzione e finendo a volte per assumere costantemente farmaci sintomatici (gli analgesici ad esempio) in maniera spropositata. L’emicrania si associa a costi individuali (in termini di disabilità) e collettivi altissimi, con compromissione delle attività sociali e lavorative (in Europa 111 miliardi di euro/anno di cui 20 in Italia sostenuti da costi diretti sanitari ed indiretti come perdita di produttività).



Per questo l’emicrania e le altre cefalee di tipo primario sono seguite in ambulatori specifici, dove i medici individuano terapie sintomatiche ma anche preventive dopo aver “scandagliato” il dolore con cui il paziente convive. Al Santa Chiara di Pisa c’è uno di questi centri (all’interno dell’Unità di Neurologia diretta dal professor Ubaldo Bonuccelli), dove ogni anno oltre 1500 pazienti accedono. A spiegare la necessità di cure appropriate è la responsabile dell’Ambulatorio per la diagnosi e la cura delle cefalee, la dottoressa«Se si parla a livello generale, la percentuale si aggira intorno all’80% della popolazione generale. Tra le cefalee primarie, quella tensiva giunge meno all’osservazione dello specialista poiché meno aggressiva, mentre quella a grappolo ha sintomi severi, ma si attesta sullo 0,1% della popolazione. La più diffusa e trattata nel nostro ambulatorio è l’emicrania: spesso le persone ci convivono ma in certi casi è bene rivolgersi prima al medico di famiglia e poi agli specialisti».«Partiamo dal presupposto che non tutti hanno bisogno di fare riferimento a un centro specialistico, perché un trattamento prescritto dal medico di medicina generale può anche bastare. Una volta escluse altre cause e patologie - passando dai singoli specialisti - scendiamo in campo noi. Il discrimine è spesso quantitativo: quando gli attacchi sono superiori ai 3-4 giorni al mese e si ripercuotono sulla qualità di vita, è venuto il momento di fare un approfondimento. Anche la “qualità” del dolore influisce: se si notano cambiamenti nella cefalea è importante fare un controllo».«Innanzitutto parliamo a fondo col paziente, indagando le caratteristiche del dolore, la familiarità, l’età di esordio. Escluse altre cause, possiamo prescrivere una terapia: sintomatica o preventiva. L’obiettivo è ridurre la frequenza e l’intensità del dolore e spesso la terapia preventiva viene scelta se quella sintomatica non basta. Anche perché spesso incontriamo persone che per molti giorni al mese-talora anche quotidianamente- fanno un uso continuo di farmaci analgesici e antinfiammatori contro l’emicrania cronica creando danni al loro organismo, nonché un ulteriore mal di testa frutto dell’abuso di questi farmaci. È un peccato, perché le terapie preventive - sebbene poco prescritte - hanno un ottimo effetto e una buona tollerabilità».«Sì, ma non sono solo le norme comportamentali a fare la differenza. È vero che i pazienti emicranici sono sensibili al cambiamento del ritmo sonno/veglia, al digiuno, all’alimentazione, allo stress e all’insonnia, ma è anche vero che non si può vivere evitando tutti i possibili fattori di rischio. Dall’altra parte abbiamo notato che ad esempio un’attività fisica costante può essere protettiva».«Dopo decenni in cui avevamo le stesse “armi”, negli ultimi anni abbiamo scoperto l’importanza della tossina botulinica nel trattamento dell’emicrania cronica. Ma l’attesa è tutta per l’arrivo - anche in Italia - di anticorpi monoclonali che hanno un impatto sul meccanismo del dolore emicranico. Sono farmaci biologici, che a differenza di quelli “classici” sono nati solo per la cefalea. Il futuro ci dirà se le ottime premesse verranno confermate. Potrebbe essere una scoperta decisiva nel campo delle cefalee».