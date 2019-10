Autostrada Livorno-Rosignano, servono 10 operai per la Bonifico

L’azienda Bonifico Group cerca 10 operai per lavori da svolgere sulla tratta autostradale Livorno/Rosignano. Per i lavoratori è previsto un contratto a tempo pieno e determinato con scadenza a marzo 2020. L’azienda ha bisogno di quattro giardinieri, tre muratori, un addetto alla manovra della gru, un escavatorista e un autotrasportatore. Sono richiesti il possesso della patente B (chi si candida per il posto da autotrasportatore deve avere anche la C) e del mezzo proprio. La Bonifico Group è una società che effettua lavori di manutenzione su parchi e giardini ed è attiva anche per l’edilizia. Chi è interessato a candidarsi ai posti di giardiniere, muratore, gruista e autotrasportatore può inviare il curriculum alla mail info@bonificogroup.it