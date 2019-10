Cinque magazzinieri alla Cm Chimica

La Cm Chimica di Ponte Buggianese, azienda che opera nel settore della chimica industriale, cerca 5 magazzinieri da inserire nel proprio organico. La ditta, che ha sede in via Colmate del Cerro, cerca persone che potrebbero svolgere anche la mansione di autisti. Tra i requisiti richiesti, essere in possesso della patente di guida C (preferibilmente anche in possesso del patentino Adr, ovvero il documento che serve per guidare autoveicoli che trasportano merci pericolose in regime Adr). L’azienda di Ponte Buggianese specifica che per chi sarà selezionato ci sarà la possibilità di di un contratto a tempo indeterminato. Oltre ai requisiti, la Cm Chimica richiede la massima serietà. Per chi abbia i requisiti richiesti e sia interessato a fare domanda, è possibile inviare il curriculum vitae all’indirizzo e-mail info@cmchimica.it. Per info chiamare il numero di telefono 0572/910435.