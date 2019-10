5 operai per i cantieri di fibra ottica a Pisa

Ctech srl, società di progettazione e realizzazione di impianti elettrici civili ed industriali attiva anche nel settore delle telecomunicazioni, cerca cinque operai per l’avvio di un cantiere per la posa dei cavi della fibra ottica sul territorio di Pisa.

Gli operai dovranno occuparsi principalmente di piccoli scavi e della posa dei cavi della fibra ottica in tubazione. La società cerca persone affidabili, dotate di buona prestanza fisica e di ottima manualità. Il profilo ideale deve inoltre dimostrare una spiccata propensione al lavoro manuale. È richiesta anche flessibilità oraria e disponibilità a brevi o a lunghe trasferte oltre a una pregressa esperienza nel settore dell’impiantistica. La società offre un contratto a tempo pieno e determinato. Per candidarsi è necessario compilare il form nella sezione “lavora con noi” del sito internet: www.ctechimpianti.it.