Tragedia in discoteca, la prima soccorritrice: «La rianimavo mentre la gente ballava»

VINCI. «Ci abbiamo provato. Tanto. Ma non ce l’abbiamo fatta. Vedersela andare via così sotto gli occhi... Con quella musica che non smetteva, in mezzo all’indifferenza totale... È stato orribile. Orribile». Ha una figlia poco più che ventenne Michela Lo Cicero. E vedeva i suoi occhi in quei tragici, infiniti minuti. Quando, insieme a un collega, per oltre mezz’ora ha cercato di strappare alla morte quella ragazza col volto da bambina agonizzante sul freddo pavimento della discoteca.



Michela, la tragica notte di sabato, era al lavoro al Mind (ex Jaiss) di Sovigliana insieme a una ventina di colleghi, come lei dipendenti di un’agenzia di investigazioni e sicurezza. Giacca, cravatta e tesserino, per far sì che tutto filasse liscio. Ma così non è andata. «Sono stata io a soccorrerla – racconta ancora turbata – Stavo facendo un giro di controllo e mentre andavo verso la sala fumatori l’ho vista seduta sul divanetto, con la testa appoggiata sulla spalla di un’altra ragazza. Ma non era appoggiata in modo naturale. Mi sono avvicinata: aveva gli occhi girati in su e tremava. “Questa ragazza sta male!” ho detto, e ho avvertito i miei colleghi per radio».

A dare una mano a Michela è corso il suo collega Daniele, tra l’altro soccorritore formatore della Misericordia e come lei abilitato per la rianimazione. «Io l’ho presa sotto le braccia, lui per le gambe – prosegue – per portarla via da lì. Facendoci largo fra la gente che voleva ballare e basta. Arrivati al bancone del bar ha avuto una crisi, come un attacco epilettico. L’abbiamo fatta sdraiare a terra e si è ripresa un po’. L’abbiamo sollevata nuovamente, ma fatti tre, quattro scalini, all’altezza del guardaroba, ha avuto una crisi fortissima: le si sono rigirati gli occhi e si è irrigidita».Erika ha smesso di respirare e il suo cuore si è fermato. «Io e Daniele abbiamo iniziato la rianimazione, a fare il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Trentacinque minuti e anche più. A pompare e a contare. A un certo punto abbiamo avvertito un lieve battito, sembrava ci fosse un piccolo spiraglio. È stato in quel momento che è arrivata l’ambulanza. Hanno tirato fuori il defibrillatore e hanno proseguito la rianimazione. Ma dopo poco la bimba se n’è andata. Vedersela andare via così, sotto gli occhi. Se in quella discoteca ci fosse stato un defibrillatore, chissà, forse... ».E poi la musica che continuava, l’indifferenza, i cellulari in mano per fare video e scattare foto. «La musica l’hanno spenta solo quando il medico ha dichiarato il decesso». Poi, l’arrivo dei genitori. «Quando la mamma ha visto la figlia in terra, con il sangue che le usciva dal naso, dalla bocca, le si è buttata addosso. “Erika c’è la mamma, c’è la mamma, non ti lascio sola” urlava. Una scena straziante. Il padre invece si è seduto in terra, come in trance, e poi ha cominciato a urlare, a urlare».«Con Daniele abbiamo tentato tanto, ci abbiamo provato. Ma non ce l’abbiamo fatta» conclude Michela, con il dolore nel cuore e negli occhi il volto da bambina di Erika.