Regionali, Salvini al bivio sulla candidatura. E a sorpresa rispunta Ceccardi

FIRENZE «Ragazzi, lo schema è questo: se il candidato dovesse essere civico, allora potremmo schierare il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna o uno in quota agli alleati. Se Matteo invece dovesse scegliere un politico, leghista, allora ci sarebbe Susanna». . Sorpresa, rispunta la Susy. Dopo essersi smarcata - «quasi imboscata», dicono i maligni – Susanna Ceccardi reload.

Ormai da qualche giorno i sovranos toscani se lo sentono ripetere quasi ad ogni mini-vertice con il neocommissario Daniele Belotti. Il deputato bergamasco e ultrà atalantino, inviato da Matteo Salvini a ricucire gli strappi prodotti dal flop amministrative e a gestire la marcia verso le regionali, sta auscultando militanti ed eletti in un tour fra federazioni provinciali. E il messaggio ad ogni tappa è più o meno lo stesso.

La prima volta è arrivato una settimana fa a Livorno: il Capitano per ora sulla Toscana è a un bivio, ma da giorni è rispuntata l’ipotesi Susy. Sì, la rossa eurodeputata che per prima in Toscana ha smacchiato i rossi ma sembrava aver rinunciato a correre da aspirante governatrice, complice la maternità, adesso potrebbe risultare l’unica carta da giocare se Salvini decidesse di avocare a sé la candidatura al tavolo con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

In fondo nel partito, ogni volta che Belotti sonda qualche big regionale, per ora è un fuggi fuggi. Nessuno che voglia giocarsi faccia e carriera su una partita giudicata a rischio. Anche perché nessun altro vanta la stessa popolarità nell'elettorato sovranista. «Profilo politico? C’è la Susy», dicono tutti. Lo scenario muterebbe se la scelta cadesse su un civico o su un candidato in quota agli alleati. Il ventaglio andrebbe da Vivarelli Colonna al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, o un nome a sorpresa. Anche a destra, poi, c’è chi prepara un “partito dei sindaci”. Michele Conti, a Pisa, ci lavora da settimane. «Per ora mi sembra complicato immaginare una campagna lunga con la bimba piccola – ripete ai fedelissimi Ceccardi – Ma sono a disposizione. Io mi riposo un po' poi sarò in pista comunque, anche per dare i volantini ai gazebo del candidato».

Non c’è nulla di deciso né ci saranno contorni nitidi fino a domenica. «Il voto in Umbria sarà decisivo – confessa uno dei big - Se sbancheremo, Matteo potrebbe volerci provare anche in Toscana. Anche sapendola insidiosa». Sì, perché nei sondaggi riservati commissionati da via Bellerio, la Lega è al 30%, mezzo punto sotto il Pd. Con Forza Italia al 6% e Fdi al 7,5%, il centrodestra è un punto sotto la coalizione di centrosinistra composta da dem, liste civiche e Sinistra. Nella cui orbita però per ora la rilevazione non fa entrare Italia Viva. Un guaio, perché Matteo Renzi in Toscana è quotato al 9,5%.

Ma quanto assorbirà Renzi al Pd? E si alleerà con la ditta di Zinga, convinto a tentare un’alleanza col M5S? Incognite che rendono la regione un terreno pericoloso. Salvini potrebbe quindi trovarsi costretto a sopire uno scontro fra forzisti e Fdi. Sia il Cav che Meloni non rinunceranno alle loro regioni-fortino: Campania e Calabria il primo, Marche e Puglia la seconda. Se la Toscana toccasse in dote a uno dei due, segnerebbe uno squilibrio. E aprirebbe una faida. Tradotto: una falla. —