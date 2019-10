Offese a un giornalista del Tirreno: la solidarietà dell'Ordine, dell'Ast e del cdr del giornale

Diego Petrucci, esponente della destra pisana e sindaco di Abetone, non aveva gradito un articolo e aveva reagito con toni diffamatori e invitando i colleghi di partito a boicottare il giornale. L'Odg: "Inaccettabili gli insulti e il disprezzo per il dialogo"

PISA. L'Ordine dei giornalisti della Toscana esprime la sua solidarietà a Cristiano Marcacci, giornalista del Tirreno e alla stessa testata, dopo le gravi offese pronunciate dal sindaco di Abetone-Cutigliano, Diego Petrucci. Petrucci ha accusato Marcacci e Il Tirreno, di provare “a seminare odio per gonfiare il portafoglio del proprio datore di lavoro” e ha aggiunto l’incitamento a rispondere “smettendo non solo di comprare il Tirreno ed invitando tutti i nostri amici a fare altrettanto, ma smettendo proprio di parlare con certi giornalisti!!!”.

La reazione stizzita di Petrucci, esponente della destra pisana e poi eletto sindaco all'Abetone, nasce da un articolo di Cristiano Marcacci, responsabile della redazione di Pisa-Pontedera del Tirreno, incentrato sulle critiche alla decisione del sindaco di Pisa Michele Conti di intitolare una rotonda di Marina di Pisa a Giuseppe Niccolai, che aveva combattuto a fianco dei nazisti ed era stato tra i fondatori del Msi e sostenitore della pena di morte.

"Non è accettabile - scrive l'Odg - che un rappresentante delle istituzioni si esprima in termini diffamatori perché non approva il contenuto di un servizio giornalistico, né tantomeno che rifiuti di dissociarsi dai successivi commenti di suoi 'amici di facebook' che sconfinano nella più triviale volgarità". L'Odg "esprime la sua piena solidarietà al collega e al quotidiano e stigmatizza le parole dello stesso Petrucci", e sottolinea come "un comportamento di questo tipo denota un totale disprezzo per il dialogo democratico e per i principi sanciti dall'articolo 21 della Costituzione, proprio quando lo Stato, con la presenza del sottosegretario con delega all'editoria e del vicepresidente del Csm al convegno sulle minacce ai giornalisti, cerca di garantire la libertà di stampa".

Anche l'Associazione stampa Toscana interviene dicendosi "indignata di fronte ad un attacco così violento da parte di un rappresentante delle istituzioni come un sindaco". "Insulti inaccettabili e nessun

rispetto per il lavoro dei giornalisti da un rappresentante istituzionale qual è il sindaco di Abetone-Cutigliano, Diego Petrucci, l'Anci Toscana si pronunci "di fronte ad un atteggiamento del tutto intollerabile, che manifesta disprezzo per l'art. 21 della Costituzione".

Dall'Anci Toscana, aggiunge l'Ast in una nota, "è opportuno che venga presa una posizione netta a tutela dell'informazione libera, fondamento basilare per uno stato democratico".