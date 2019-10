Renzi prova a fare il Macron: prosciugare Pd e Forza Italia

FIRENZE. Altro che kermesse fondativa, questa è un’ego-stazione. Un piccolo tempio dell’Io. «No, non si può dire che non ci amiamo o ci difetti l’autostima…», se la ride da mattacchione Matteo Renzi sul palco, nel discorso finale, col simbolo di Italia Viva sbucato da un cielo di alluminio. Ma almeno s’è deciso, dopo anni persi in barbosi e seriosi paralleli, simboliche similitudini, risottini consumati ad Arcore, patti nazareni, eccolo il vero Matteo Macron Renzusconi. Eccola l’essenza dello scout rignanese. Il partito col gabbiano nel simbolo (ma guai, per lui è una “spunta”, segno delle cose fatte) è l’avatar di quello fondato dal Cav, anzi una sua evoluzione geneticamente modificata col moderatismo del presidente francese. E lui stesso a dirlo: vuole «assorbire» i voti dei dem e i delusi di Forza Italia e dal berlusconismo, di cui lui elogia il «modello». Sì, il modello, mica ricorda l’anomalia italiana, giudiziaria, politica, e il progetto fallito perché disertato dal ceto medio piegato dalla crisi e in rivolta con le élite. Ma tant’è. Berlu è il suo «nuovo inizio», perché «dobbiamo essere per le cose che nascono – dice citando Moro - anche se hanno contorni incerti, e non per le cose che muoiono e anche se vistose e in apparenza utilissime». Prima bordata al Pd.

Insomma, questo è un confessionale-Leopolda, la cui colonna sonora, è il brano un po’ adolescenziale di Tommaso Paradiso, l’ex leader dei Thegiornalisti reduce anche lui da una scissione. “Non avere paura”. E, trattandosi di un codice renziano, il messaggio va rovesciato. Tant’è che Renzi si rivela e dice che lui vuole «fare come Macron ha fatto con i socialisti» e cioè prosciugare il Pd, «recuperare larga parte di quel consenso». In pochi mesi, giura, «migliaia di amministratori aderiranno a Italia Viva». Un’opa a cui si aggiungono nuovi attacchi. Su quota 100, il no a nuovi balzelli. Ma soprattutto no all’alleanza «strutturale» con il M5S immaginata da Zingaretti: «Non l’accetteremo mai». Dunque, per gli «amici» rimasti nel Pd che non credono alla linea Zinga «porte aperte». Insomma, Matteo sembra dare il via alla scissione a rate. Un messaggio che preoccupa. «Se non cominciamo a raccontare meglio le nostre idee, rischiamo di precipitare al 15%. Anche in Toscana il rischio è di venir ridimensionati», si sfogano dal quartier generale regionale. Anche perché una lista di Iv è data per scontata. E se Renzi è al 4% nel Paese, qui i sondaggi riservati commissionati dal gruppo regionale lo quotano all’8,5%. Il Pd al 30%. «Ma per ora pesca da noi», è l’allarme, alimentato dal numero di iscritti macinati in due giorni di kermesse (8.823 totali, 1.000 in Toscana) e dall’aiuto di finanziatori come Lupo Rattazzi, nipote dell’avvocato Agnelli, e il patron del cioccolato Daniele Ferrero. Così, l’effetto è che il governo è di nuovo percorso da tremolii e fibrillazioni.

No, giura dal palco l’ex rottamatore, non farà cadere il governo. O meglio, non per andare alle urne. Non fino al 2022, perché se si è fatto violenza fino a chiudere l’accordo con i grillini ad agosto è stato per stoppare la strategia del Papeete e Salvini. «Questa legislatura – dice Renzi – ha il dovere di eleggere un presidente europeista». E se il Pd «vuole scendere dal treno», lui troverà comunque «una maggioranza». Anche senza quello che la pasionaria Teresa Bellanova chiama il partito «delle bande armate» e «delle tasse». «Auguri a chi inizia la sua avventura con una tale carico di rancore e odio verso chi li ha eletti», dice dal Nazareno Stefano Vaccari. Troppo pure per Nicola Zingaretti. Il segretario è furioso, e all’Arena di Giletti manda il suo ultimatum: «Se qualcuno fa il furbo viene meno l’interesse ad andare avanti, se i risultati ci sono bene, ma il governo cade se continuano le polemiche. Gli italiani non sono coglioni».

Ma Renzi lancia la sua opa anche sui forzisti «delusi», abbacchiati e dominati dall’altro Matteo, che ormai «ha preso le redini di un centrodestra sovranista». A militanti e dirigenti azzurri, dice, «venite a darci una mano», Salvini «di moderato non ha neanche la pettinatura». Perché a Silvio «puoi dire tutto ma non che non abbia rappresentato l’area liberal». Ma quel modello «è finito in piazza San Giovanni». Ora semmai sarà lui ciò che «era la destra europea in Italia». Ecco, appunto. Forza Italia Viva. Ma ormai è chiaro, la vecchia stazione non è un vivaio di un nuovo popolo politico, ma un LEPOPOLDAIO, come molti hanno cominciato a leggere quel LELPOLDA10 scritto a caratteri cubitali, un modo per raccontare come tutti quei capibastone, seconde e terze file campane, calabresi, pugliesi e laziali comparsi a Porta al Prato non siano spontanee testimonianze di adesione a un progetto nuovo, ma vecchio politicismo in cerca di un carro sui cui salire visto che quello su cui erano stava affondando. Così tutto torna quando, solo all’apparenza incongruo, ai cancelli compare Lele Mora, l’ex agente di spettacolo condannato per favoreggiamento della prostituzione nel caso Ruby e per bancarotta: «Io sono ancora mussoliniano – dice – Ma mi ha invitato Matteo. Del resto, Silvio diceva sempre che era il suo nuovo galoppino».

Non è un caso che da giorni il partito del Cav sia una polveriera, attraversata da sospetti incrociati di fughe e micro-scissioni. Circolano voci su Mara Carfagna e i suoi fedelissimi. «Non siamo alla ricerca di nuovi padroni», smentisce lei. «Renzi ci invita? Anch’io quando avevo 20 anni sognavo di andare a letto con Brooke Shields – ride il senatore versiliese Massimo Mallegni - ma non me l’ha mai data. Se Renzi mi ama follemente, auguri, io non amo lui. Non è possibile che mi sieda nel suo partito. Ma il problema non sono lui o Salvini. Il problema siamo noi. Basta con tutta questa gente che è in parlamento da sei-sette-otto legislature e predica novità. Vanno mandati a casa. Una critica a Silvio? È a tutti quelli che hanno responsabilità, certo io non sarei salito sullo stesso palco del no-euro Alberto Bagnai».