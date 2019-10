Muore a 19 anni in discoteca: una ragazza ribelle e gentile coi suoi «momenti negativi»

LIVORNO. Grazie alla sua tenacia Erika, la 19enne livornese morta in discoteca, era riuscita a recuperare gli errori del passato. Ad esempio gli anni scolastici persi al professionale, anche grazie al babbo Daniele che per lei si spezzava la schiena ogni giorno. In famiglia – cinque persone: nonna, padre, madre e i due figli di 19 e 20 anni – il babbo Daniele era l’unico che a fine mese incassava lo stipendio. E fra mille sacrifici riusciva a dare a tutti un futuro, riuscendo a iscrivere la “sua bambina” al Centro studi Bellini, l’istituto privato di Livorno per recuperare gli anni scolastici. Certamente, per un operaio con 4 persone sulle spalle, non un sacrificio da poco. Tutto, però, per Erika. Che ora non c’è più.



Erika Lucchesi abitava con i genitori, il fratello e la nonna in una casa popolare riscattata decenni fa dalla bisnonna, Roma Piazza, in via di Salviano, alla periferia di Livorno. «Una ragazza bellissima e perbene – raccontano i vicini, sconvolti dopo che nel condominio si è diffusa la notizia della scomparsa della 19enne, morta in un discoteca a Vinci – Gentile nei modi. Su di lei non possiamo dire nulla di negativo». «Ribelle e altruista», aveva frequentato il professionale Colombo al biennio e il paritario Attias in terza e quarta e da un mese era passata al privato, indirizzo commerciale, con il padre (dipendente della ditta di ascensori Elevat) che non smetteva un attimo di lavorare pur di assicurarle un futuro.



«Si vedeva che i genitori tenevano tanto a lei – raccontano dalla scuola che frequentava da settembre – e siamo rimasti sconvolti quando abbiamo letto della sua morte. L’ipotesi della droga? No, non avevamo nessun sentore. Era una ragazza molto carina, a ricreazione anziché scendere con gli altri a bere un caffè veniva da noi in segreteria a chiacchierare oppure rimaneva in classe. Il rapporto con le insegnanti era ottimo. Frequentava la quinta in preparazione agli esami di maturità che avrebbe sostenuto al Vespucci».In lacrime l’ex fidanzato, che chiede l’anonimato: «Una ragazza tranquilla, brava. Ogni tanto aveva i suoi momenti negativi». Il ragazzo ha appena scoperto che il suo amore dell’adolescenza, al quale è rimasto profondamente legato, non c’è più. «Sono sotto choc, non ho altro da dire – prosegue – Ricordo con affetto la sua famiglia. Il babbo è un lavoratore infaticabile, il fratello simpatico, intelligente. Un bravissimo ragazzo». «Erika aveva tantissimi amici», ripetono continuamente i vicini di casa. Ed eccoli lì, su Facebook. Increduli a farle le condoglianze. Su quella pagina ormai vuota che racconta tutto di lei. «Piccolo angelo, sono un’amica di infanzia di mamma – scrive Sabrina – e vi sono tanto vicina». «Ovunque tu sia proteggici», afferma Giuseppe. «Ho i brividi e non è ammissibile morire così», prosegue Valeria. «Avevi dei valori con i quali mi accordo e che utilizzo anche io come fari nella vita. Perché, perché li hai storditi e sommersi col frastuono di una sola notte, trascinandoli poi con te nel delirio?», si domanda – sempre sulla sua bacheca – un altro suo amico.Tutto il quartiere di Salviano ieri si è stretto al babbo di 52 anni Daniele Lucchesi, a mamma Giovanna, alla moglie Barbara Bernardoni e al figlio Samuele, che frequenta la quinta superiore al Cecioni. Una famiglia perbene che all’improvviso, prima dell’alba, ha scoperto che la sua bambina era morta. Quella bambina per la quale aveva fatto una montagna di sacrifici. Svaniti nel nulla in una notte in discoteca.