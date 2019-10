La materna si “oscura” per accogliere la bambina dalla pelle di luna

La storia



«Quando sono entrata all’asilo qualche mese fa, ho visto che la maestra di Irene (nome di fantasia per proteggere l’identità della bimba, ndr) aveva fatto disegnare sul viso di tutti i bambini della classe le lentiggini, come quelle che ha mia figlia». Valentina, versiliese di neanche 40 anni, si allunga sul tavolo del bar e prende in braccio Irene. Prova con un sorriso a farsi coraggio per affrontare la malattia della figlia che ha appena 3 anni. «Irene è una dei bambini della luna, così li chiamano in Francia», dice.



È affetta da una rara malattia genetica che la rende di fatto allergica alla luce del sole: una sindrome che si chiamae consiste in un’ipersensibilità delle cellule ai raggi Uv. Nelle forme più gravi l’aspettativa di vita è estremamente bassa e può portare, oltre a tumori alla pelle, anche a una degenerazione neurologica. Ma Irene non sembra farsene un grande problema: corre ridendo tra i tavoli del bar con un pacchetto di popcorn aperto e mostra la sua macchina fotografica compatta color rosa che le serve «per fotografare i pesci all’acquario», dice fiera tra i capelli biondi e ricciolini.Dietro a questo momento tranquillo e, tutto sommato, felice c’è un anno e mezzo pieno di sofferenza: «C’ho messo un po’ per capire che mia figlia aveva la Xp- racconta Valentina - Irene si abbronzava facilmente e aveva molte lentiggini. Al mare ci andavamo poco perché si mangiava la sabbia. Ma la notte non dormiva perché aveva prurito e si grattava in continuazione. A volte le venivano sul viso delle piccole verruche che poi sparivano. L’ho portata da alcuni dottori ma tutti mi avevano assicurato che era perfettamente in salute. Ma un giorno guardando la tv ho visto un documentario sulla Xp e ho avuto l’illuminazione: mia figlia aveva quella malattia. L’ho portata dal dottor Carlo Mazzatenta di Lucca, uno specialista; lui non ha fatto altro che confermare la mia diagnosi».A quel punto il mondo di Valentina e Claudio, suo marito, è crollato: «Ho cominciato a cercare su internet per capire cosa fare, se c’era una cura. Ogni giorno guardo Irene se ha un neo o una macchia in più. Si vive nella paura che ci sia sempre qualcosa che non va e non è semplice; però la paura più grande veramente è la non inclusione. Perché ahimé esiste questo grosso problema: gli sguardi commiserevoli su di lei per me sono pugnalate al petto. Non voglio che mia figlia viva al buio quindi ho trovato la forza di affrontare la situazione».Da quel momento Irene ha dovuto passare molto tempo in casa: i suoi genitori hanno schermato i vetri delle finestre e dell’auto, hanno dovuto comprare i vestitini che la proteggessero dai raggi Uv.«Abbiamo anche piazzato una piscinetta nel giardino di casa - racconta Valentina - le abbiamo comprato una muta che la protegga dai raggi solari e le mettiamo il suo cappellino con la schermatura davanti. Ogni volta che usciamo è una lotta per farle mettere tutto: i guantini, gli occhiali da sole, il cappello. D’inverno meno, ma d’estate quando è caldo è insofferente e fa le bizze».L’ossessione di Valentina è quella che la sua bimba cresca insieme ai suoi coetanei e che abbia il più possibile un’infanzia e una vita “normale”: «Al nido dove l’abbiamo portata c’erano le finestre nuove che solitamente sono schermate dai raggi Uv. Ma non è stato facile: altre strutture più vicine a casa l’hanno rifiutata perché non volevano accollarsi la cura di Irene.Il problema si è posto di nuovo quando siamo andati alla materna: la scuola era più vecchia e dalle finestre filtrava molta luce. Ci siamo dovuti rivolgere all’assessore comunale che è stato estremamente disponibile. Ha fatto passare subito in giunta una delibera con la quale hanno impegnato dei soldi per schermare tutte le finestre con una pellicola».Un regalo che il Comune ha fatto a Valentina e Claudio e che per loro significa che Irene potrà fare amicizia con gli altri bimbi che non la vedranno diversamente. Un’infanzia restituita a chi la doveva vivere: «Sono proprio le sue amichette a dirle di coprirsi perché è allergica al sole. Cerco di farla conoscere a tante persone per far sì che la riconoscano e non la guardino in maniera diversa. Le voglio insegnare di essere forte. Il mio desiderio più grande era condividere con la mia famiglia i viaggi intorno al mondo. So che non sarà così facile. Nel frattempo non mi fermo e giro il mondo in cerca di una cura perché sono sicura che prima o poi arriverà. I raggi Uv fanno male a tutti e aiutando lei, posso aiutare anche gli altri».