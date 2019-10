Carlo, l'uomo cresciuto due volte e quella prof fiorentina che lo ha salvato

FIRENZE. Carlo ha 42 anni e questo è il suo quarantacinquesimo giorno di vita. Prima, dentro, si sbriciolava. Anche se per un po’ ha continuato a sentirsi come è sempre stato. Forte, muscoloso, un atleta, un istruttore di kick boxing e box tailandese. Franavano le ossa, micron dopo micron. Come minuscoli grattaceli, implodevano sotto la pelle. Era come se un nemico invisibile, che nessun medico sapeva riconoscere, stesse piazzando microcariche di tritolo nel suo scheletro. Così, sono passati mesi prima che se ne accorgesse. Si sgretolava e lottava, girava ospedali e lavorava, il suo corpo rimpiccioliva, ma era troppo impegnato a sopravvivergli per fermarsi a misurare la paura, lo spazio mentale che lo separava dalla disperazione. Per strada, invece, ne venivano travolti tutti. Lui, mai. «C’è chi oggi, incontrandomi, mi vede e si mette a piangere». Lui crollava, ma erano gli altri a disfarsi sotto i suoi occhi mentre lo guardavano diventare più piccolo, accartocciarsi su se stesso come carta stagnola. Per un po’ ha vissuto per sottrazione. Ogni giorno in più, sempre un pezzo di corpo in meno.

Sotto una pressa. «Per anni ho vissuto come schiacciato sotto una pressa. Ho consultato tutti i maggiori luminari. Ortopedici, neurologi, reumatologi, oncologi d’Italia. Nessuno che ci abbia capito nulla. Nel frattempo, mi ero ristretto: sono sempre stato grande, 1,84, quasi 100 chili. Ora invece misuravo 1,69, e vestivo tre o quattro taglie in meno». Oggi Carlo ha 42 anni e, appunto, è tornato in vita da 45 giorni. Quelli passati da quando ha ricominciato a crescere. Quelli trascorsi dal primo controllo a Careggi dopo l’operazione, «da quando ho sentito rifluire l’energia nel mio corpo», dice, «e sono tornato ad allenarmi, a correre, a respirare e perfino tossire senza temere che mi si spezzino le costole». «Allora Carletto, hai visto, che ti avevo detto?», gli ha sorriso la professoressa Maria Luisa Brandi, la donna che lo ha salvato.

La scoperta. La vita precedente si è interrotta un giorno di ottobre di cinque anni fa, quando comincia a sgretolarsi. Anzi a scomparire. Inizia tutto con un dolore all’anca sinistra. «Pensavo fosse un acciacco, l’età. Insomma, faccio l’avvocato a Benevento, non potevo più allenarmi come da ragazzo. Così sono andato da un ortopedico». Prendi qualche antinfiammatorio, gli dice. Poi però il dolore si acuisce, arriva anche la zoppia che lo costringe a ridurre il carico sulle gambe, prima appoggiandosi a un bastone, poi alle stampelle, «con cui mi trascinavo in tribunale». Sta invecchiando a una velocità inspiegabile. Sente dolori ovunque, alla schiena, alle braccia, non riesce più ad alzare neppure una tazzina. «La postura», gli dicono. Poi i tentativi si rincorrono e lui sembra finire in una spirale kafkiana. A fine 2015 gli consigliano una scintigrafia. La lastra è la fotografia di un incubo.

«Le ossa erano costellate di puntini. Fori. Come se un lillipuziano mi avesse sparato con un mitra. Ho provato uno spavento fortissimo». Le ossa perdono densità. Lo scheletro di Carlo sta scomparendo come quello di un fantasma, ma nessuno sa spiegare perché. Prova di tutto, la camera iperbarica per tre mesi. Niente. Gli impiantano due chiodi a entrambe le gambe. Per farlo stare in piedi devono puntellarlo, due tiranti al collo del femore. Continua a crollare. Infine, per continuare a lavorare si trasferisce allo studio, da dove passa dal letto alla carrozzina, e con lei arriva anche il giorno della scoperta, nel 2018. «Mia moglie mi guarda e mi chiede: Carlo, ma ti sei accorto di essere più piccolo? Mi sono guardato allo specchio. Ero più basso di 15 centimetri. La spalla era crollata verso il bacino, sulla schiena era spuntata una gobba, franata la colonna vertebrale, il torace si era fatto a punta, sentivo dolore dappertutto. Quello sì, fu uno choc».

L'unico al mondo. La professoressa Brandi glielo ha detto subito quando lo ha visto la prima volta: «Credo che tu sia l’unico al mondo». Quelli come lui sono tutti morti. In letteratura scientifica, da quando si conosce la malattia, sono stati registrati solo 350 casi. «Non mi sono mai arreso. Non ho mai neppure smesso di lavorare. Era nata la mia prima bimba». A dicembre 2018, poi, lo chiama un medico da cui era stato al Rizzoli di Bologna, il famoso istituto ortopedico. Gli dice che con lui non si è arreso, e gli chiede di andare a Ferrara, in un centro specializzato in malattie degenerative. C’è un momento in cui ognuno di noi fissa il confine al proprio destino; non quello cieco, omerico, dell’antichità. Ma una soglia di non ritorno oltre la quale navigheremmo nell’irragionevolezza, nella superstizione, nella follia. Carlo ha creduto di aver varcato quel confine con la porta della clinica ferrarese. «Mi hanno sottoposto a tutti i test che avevano. Alla fine, lo stesso responso: non sappiamo che cos’ha. Eppure, da qui parte il miracolo».

La svolta. Miracolo? «Sì, miracolo». In fondo lo è già, sta diventando un mostrum, un miraculum, qualcosa di fantastico e meraviglioso come gli spaventosi prodigi dei poemi cavallereschi o le favole nere. E a volte la realtà è troppo dura per essere vissuta come se fosse reale. Come in quelle storie, la vita è possibile solo nel sogno. «Ho creduto fosse la fine. Ma non potevo tornare a casa da mia moglie senza darle una speranza. “Forse c’è qualcosa in Austria”, mi fa il medico. “Mi dia almeno un nome”, chiedo io. Niente». In auto, al ritorno, chiama la sua segretaria e le chiede di cercare online un reumatologo con cognome tedesco, il primo che trova. «Bruner, ho trovato Bruner. A Napoli». Vincenzo Bruner oggi è una delle persone più importanti della sua vita. La visita con lui è un nulla di fatto. «Ma una domenica squilla il telefono e dall’altra parte c’è quest’uomo che mi implora: ho un sospetto – mi dice – la prego, vada a Firenze dalla professoressa Brandi». Un’endocrinologa di Careggi, una delle massime esperte al mondo di metabolismo osseo.

L'abbraccio della prof. Abbiamo perfino provato a chiederle come abbia fatto a scoprire la malattia di Carlo, ma questa donna, dolce e ruvida, ci ha concesso solo poche parole: «Fatevela raccontare da Carlo, la storia. Io ho fatto quello che dovevo». «Così sono andato a Firenze. Ero prosciugato, 1,69, 64 chili. Entro, lei mi ascolta per qualche minuto, poi mi chiede se per caso in passato fossi stato più grande. Finalmente, penso, qualcuno che mi comprende. Ma lei d’improvviso mi abbraccia, come fosse mia mamma, e mi dice “Sei contento? Sei salvo! Sei affetto da un tumore che induce una malattia rarissima, la osteomalacia oncogenica. Ma guarirai. Non sarà facile da trovare perché è minuscolo, si annida da qualche parte nelle ossa, ma ce la faremo. E ti do subito qualcosa che ti farà sentire meglio. Me lo ha detto come lo sto dicendo a voi. Uno tsunami. Ho pensato: ma questa è pazza, poi ha cominciato a urlare “abbiamo una diagnosi, abbiamo una diagnosi” e ha chiamato i suoi collaboratori».

La diagnosi e l'intervento. È il 13 dicembre 2018, il giorno in cui Carlo sfonda i confini del suo soffio interiore. Da lì è ripartito tutto. «Questo è un tumore che produce un ormone responsabile dell’aumento della perdita di fosfato nelle urine, il minerale che insieme al calcio è incaricato di cristallizzare le ossa, fondamentale per la solidità dello scheletro – le ha spiegato Brandi – I primi sintomi sono i dolori articolari, e il rischio è di attribuirli a fatica muscolare. Poi arrivano le fratture, multiple, ripetute, infine lo scheletro cede, si consuma». La carrozzina non sarebbe stata l’ultima destinazione se Carlo non avesse incontrato la prof. È sempre lei a indicargli Cesena per la Pet che individua un’area di un centimetro di cellule mutate, anomale, nella gamba destra. Ed è lei a decidere il chirurgo per lui. Il 20 giugno c’è stato l’intervento. Il chirurgo ha asportato il tumore dal femore. «Il 3 agosto, per la prima volta dopo un anno, mi sono rialzato. Da inizio settembre i valori della densità delle ossa sono tornati a livelli normali. Ho ricominciato ad allenarmi due ore al giorno in palestra, faccio esercizi per allungare la colonna, e sto crescendo di nuovo». Carlo è già alto 1,73 e pesa 77 chili.

Le coincidenze e il sapere. «Ho deciso di rendere pubblica questa storia per risparmiare la mia tortura ad altri». Per questo la racconta in radio, in tv, a chiunque lo chiami. Carlo è convinto che se c’è un senso nella sua storia è che uno non vale uno. «Non rimprovero nulla a chi ha tentato di curarmi e non ci è riuscito, ma qui la differenza l’hanno fatta la conoscenza, l’intelligenza. Il sapere. Sia di Bruner che della Brandi. Questa donna sapeva tutto di una malattia sconosciuta. Tutto». Anche se non c’è giorno che non ripensi a quella specie di invocazione lanciata nel vuoto un giorno d’ottobre di cinque anni fa, lo stesso in cui comparve il dolore all’anca. «Erano anni che io e mia moglie giravamo cliniche nel tentativo di avere un figlio. “Fammi venire quello che vuoi – dissi – ma dalle la gioia di una maternità”. Sei mesi dopo mi sono ritrovato in sala parto, già rannicchiato su me stesso, mentre guardavo mia figlia nata di 24 settimane, immatura, non aveva neanche gli occhi, con il ginecologo che mi diceva “sbrigati, trova un prete, hai 15 minuti se vuoi battezzarla”. Oggi è una bambina bellissima, sorella di un fratello altrettanto bello». Certo, Carlo dice che non è facile, che vive rivolto costantemente alla proiezione del sé precedente. Che il suo io passato lo perseguita come una sirena ammaliatrice. Ma sa che «vivere è come sognare, ci si può riuscire spegnendo la luce e tornando a dormire».