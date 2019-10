«Italia Viva corra anche in Toscana». La Leopolda record lancia la sfida al Pd

C’è Ettore Rosato sul palco, il simbolo gigante di Italia Viva sullo sfondo, e dice che questo è «il partito dell’empatia», che «qui ci sono solo amici», anche se la Meb, come qui tutti chiamano Maria Elena Boschi, un paio d’ore fa non è che sia stata proprio friendly. Per lei, famosa per essersi presentata qui nel 2013 col tacco maculato a pochi mesi dalle primarie in cui Matteo Renzi avrebbe smacchiato la ditta giaguara, è «normale fra partiti diversi considerarsi avversari». Natural, suona la canzone mantra di questa edizione, pure il Pd cominci a reputarsi tale.



E così Michele Silicani, ex sindaco di Stazzema, quaggiù in fondo alla navata della vecchia stazione fiorentina, circondando anche da dem versiliesi, è l’unico a stare davvero sereno. «Perché io – racconta – tre minuti dopo l’annuncio di Matteo avevo già fondato un comitato civico di Italia viva in Versilia». Insomma, per i renzisti in purezza, gli italo-vivaisti della prima ora tutto bene; per i post renziani che invece ancora vagolano fra i vividem in attesa della redenzione, questa è una Leopolda in fibrillazione, quasi da bullizzati. In fondo non c’è post renziano che entri senza porsi la domanda delle domande: Italia Viva corre o non corre alle Regionali? «Io ho deciso di restare nel Pd, ma credo sia giusto che Italia Viva faccia le sue liste», dice Antonio Mazzeo, consigliere regionale, ex fedelissimo, fra i maggiori sospettati di essere uno dei futuri promotori di quella che Enrico Rossi chiama «la scissione a rate».



«Macché, io mi candiderò col Pd e se verrò rieletto resterò al mio posto per cinque anni. Non prendo lezioni da Rossi, che una scissione l’ha fatta e poi è rientrato. Certo, Italia Viva potrebbe rosicchiarci preferenze, ma preferisco che aumentino i voti della coalizione». Il partito di Renzi, è convinto Mazzeo, può diventare una cintura di sicurezza per tutto il centrosinistra. Perché se si avvicinasse alla doppia cifra e il Pd restasse sui valori delle Europee, intorno al 30%, ci sarebbe la garanzia di sfondare la soglia del Toscanellum e scongiurare lo scalpo storico della destra. Per questo son passati di qui molti (ex?) fedelissimi. «Gli avversari non sono qui», hanno detto la segretaria Simona Bonafè e il sindaco Dario Nardella venerdì sera. Lo stesso refrain con cui si affacciano in molti: dai consiglieri regionali Titta Meucci e Stefano Scaramelli al sindaco di Buti Alessio Lari o il presidente del Corecom Enzo Brogi. E lo stesso dice uno come Alessandro Del Dotto, sindaco di Camaiore. Che però ammette di essere venuto «ad annusare l’aria per capire che prospettive ci sono», che «se uno costruisce un altro progetto politico non è che non ci si deve dialogare». Insomma, come i suddetti, sta sulla soglia.

Spera nella creatura renziana in vista di Toscana 2020 pure un “apolide” come Giorgio Del Ghingaro. «Aderire a Iv? Ma no, sono venuto perché ho sempre stimato Matteo», dice il sindaco di Viareggio che due settimane fa ha riunito un po’ di sindaci civici con cui vorrebbe dare un contributo. «Certo, questa Leopolda, con tutta questa folla, dimostra la incredibile capacità attrattiva di Renzi in Toscana. Non può tirarsi fuori dalle regionali, Iv ci sarà, ne sono convinto», dice Del Ghingaro che col senatore di Scandicci s’è concesso un selfie e una chiacchierata. Insomma, nessuno qui crede davvero che l’ex rottamatore rinuncerà a misurarsi col voto. Anche i suoi colonnelli, seppure cauti, lo fanno capire. «Non per le elezioni più imminenti, ma per la Toscana valutiamo», dice Davide Faraone. «La lista in Toscana? Non è stata discussa, ma siamo un partito, prima o poi dovremmo pesarci nelle urne», ammette Ivan Scalfarotto.

Perfino al quartier generale dei dem toscani danno le liste per scontate. Anzi, quasi ci sperano: «Certo, si assottiglieranno un po’ di preferenze, ma almeno faremo chiarezza sui numeri», confida un big della segreteria. «Tutto dipende dallo scenario nazionale. Se l’orizzonte di un ritorno al voto, o ad un governo diverso, è lontano 3 o 4 anni forse non ci conviene», dice uno degli italo-vivaisti a cui Renzi ha già dato ordine di preparare liste e truppe. Il rischio sarebbe il logoramento, di cristallizzare un risultato per troppo tempo. C’è un fatto: con Iv in campo risalirebbero le quotazioni di Eugenio Giani, ora sostenuto da Renzi e pure da molti post renziani vicini a Lotti. Insomma, diventerebbe meno forte il fronte di chi spera - anche fra gli zingarettiani - che la ex renziana Bonafè si decida ad accettare di correre ed evitare così primarie armageddon. Certo, un fronte sui cui potrebbe aprirsi una nuova crepa nel Pd c’è «Se Zingaretti continua a sostenere l’alleanza strutturale con il M5S, vorrà dire che resterò minoritario nel Pd», dice Mazzeo. Che nei capannelli, insieme all’eurodeputato Nicola Danti, dato in uscita, raccontano si sia spinto più in là.

Del resto questa pare la Leopolda che bullizza il Pd, e lo addita a chi è sulla soglia come una camicia di forza. Va avanti da stamani. Ci sono le 4 presentatrici millennials «orgogliosamente» ex dem, poi sindaci, consiglieri, ex segretari di circolo o federazioni, tutti salgono sul palco per fare caming out e dichiararsi «finalmente ex». In fondo, un invito sereno lo ha lanciato agli indecisi la Meb. Quello, ha detto, è «il partito della tasse». Questo, invece, «il partito dell’empatia», «di gente libera». La LEPOLDA10, campeggia a caratteri cubitali dappertutto, insomma sarebbe un vivaio. «Ma no, guarda bene», indica Erasmo D’Angelis, ex capo della struttura di missione a Palazzo Chigi ai tempi di Renzi premier e ora zingarettiano eretico. «Non vedi che c’è scritto LEOPOLDAIO». Cioè? «Non vedi che folla, questi crescono».