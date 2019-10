Un tour sulle cave per 12 lettori circondati dal prezioso “bianco”

Sarà una giornata piena di emozione quella di oggi per 12 lettori del Tirreno che alle 10 di questa mattina si incontrano ad Avenza per visitare il cuore delle Apuane. Il programma prevede un tour lungo le strade che conducono alle cave fino ad arrivare alla cava Bettogli nel bacino di Colonnata in concessione all’azienda Franchi Umberto Marmi.



Un viaggio nella luna: così viene chiamata questa esperienza in cui i lettori del Tirreno saranno condotti per mano da Gabriele Giuntoni con la sua Cave di marmo tours e dai giornalisti della redazione di Carrara.



Pavimento di marmo bianco, pareti di bianco: la sensazione è quella di essere nel ventre della montagna, a un passo dal cielo e con il mare davanti agli occhi.Proprio lì dove viene estratto il marmo che finisce nelle sculture, nei progetti, negli edifici più belli del mondo.Un viaggio sulle Apuane che, in caso di maltempo, subirà solo una piccola variazione con la possibilità di visitare una meravigliosa cava sotterranea.Un incontro con i lettori organizzato in vista dell’uscita di mercoledì 23 ottobre del mensile Toscana Economia che per questo numero, allegato gratuitamente al Tirreno, avrà una veste speciale con due approfondimenti: un focus dedicato al marmo e a Carrara e un secondo sul cartario e Lucca.Due distretti unici nel mondo che trainano l’economia delle due aree toscane e che sono leader per innovazione ed export. —