Coltivare l’eccellenza, scovare il merito. Gli obiettivi della preside del Sant’Anna di Pisa

«Coltivare l’eccellenza. Ecco, sì questo. E andare a scovare il merito dove si trova». Anna Loretoni è preside della Scuola Sant’Anna da poche giorni e ha già chiaro in mente dove vorrebbe portare la Scuola. Che sta vivendo una rivoluzione culturale. Il ’68 delle pari opportunità. Anna Loretoni, ordinaria di Filosofia politica, infatti, è la prima preside donna (in assoluto in 32 anni) del Sant’Anna. È stata eletta preside della Classe accademica di Scienze sociali (che comprende Economia e Management, Giurisprudenza, Scienze politiche) al primo scrutinio e a larghissima maggioranza. E va a completare la “governance” (la dirigenza) della Scuola pisana che molti ranking internazionali collocano al primo posto in Italia. Oggi, infatti, tre su quattro delle posizioni apicali sono occupate da donne: rettrice è Sabina Nuti, ordinaria di Economia e gestione delle imprese (la seconda dopo l’ex ministra Maria Chiara Carrozza, ordinaria di Bioingegneria industriale); prorettrice vicaria è Arianna Menciassi, ordinaria di Bioingegneria industriale. Solo il preside di Scienze sperimentali è un uomo: il professor Enrico Pe’, ordinario di genetica vegetale.



Professoressa Loretoni, cosa significa essere preside di Scienze sociali al Sant’Anna?



«È un ruolo importante e gratificante. Un ruolo che assumo con molto piacere, proprio in questo preciso momento».«Perché siamo in un momento di cambiamento della Scuola. Ed è esaltante poterne essere parte attiva. A maggio è stata eletta una rettrice, la professoressa Nuti, che sta ridefinendo il piano strategico della Scuola. Al suo fianco ha una prorettrice. La presenza di queste due donne, mi ha dato la forza per candidarmi per un ruolo che mai era stato ricoperto da una donna. Ora c’è un vento nuovo, anche se al Sant’Anna in termini di docenti il gender gap (la differenza di genere) è ancora sensibile».«Credo che sia la dimostrazione che quando le donne raggiungono posizioni apicali danno forza alle altre donne. Riescono a creare un contesto inclusivo che esalta il merito e le capacità delle donne. Si crea, insomma, un effetto domino virtuoso che spero non si concluda con la mia elezione perché al Sant’Anna ci sono molte docenti davvero preparate e meritevoli».«Io sono cresciuta nel settore di Scienze politiche della Scuola, che negli anni ha fatto scelte fortemente orientate all’internazionalizzazione, attirando molti studenti da Paesi europei ed extra Ue, come Usa, Cina, Africa, Turchia. Il mio curriculum, per studi, ricerche, esperienze rispecchia questo indirizzo: dottorati ed esperienze di insegnamento a Cambridge, Francoforte, alla Columbia University di New York, in Marocco e in Cina».«Nella stesura del programma ho scelto un metodo condiviso, di dialogo e ascolto, ho raccolto le migliori idee che mi venivano proposte e ho costruito un percorso per i prossimi tre anni (riconfermabili per un secondo mandato, ndr). Come incipit del programma ho scelto una frase: “Una formazione aperta, innovativa ed efficace, capace di produrre valore per la collettività”. Con questo ho voluto sottolineare il contributo che il Sant’Anna può dare allo sviluppo del Paese, alla formazione di allievi e allieve che cercano di affrontare le sfide globali grazie agli strumenti intellettuali che noi offriamo loro. Quando parlo di sviluppo, non penso solo alla sua dimensione tecnologica, ma anche a quella culturale che include appunto il contributo economico, politico, giuridico offerto dalla Classe di Scienze sociali».«Mi piace parlare di più in termini di obiettivi condivisi. Il primo è andare a scovare il merito dove si trova per poter coltivare meglio l’eccellenza».«Significa proprio questo: individuare il talento dove si trova e dare a chi lo possiede la possibilità di coltivarlo, indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza. Oggi la mobilità sociale è un “vulnus”, un punto debole del nostro Paese. Non funziona più. Talvolta gli allievi che partecipano alle selezioni di accesso al Sant’Anna si auto-selezionano in base a criteri che non tengono conto solo delle capacità. Spesso accedono quelli i cui genitori hanno titoli di studio più alti. Noi vogliamo, invece, che tutti i giovani di talento provino a entrare al Sant’Anna. Tutti hanno il diritto di tentare, anche perché chi vive questa esperienza ha grandi vantaggi».«Nel senso che gli allievi del Sant’Anna, che sono obbligati a essere in pari con gli esami e ad avere una certa media di votazione per non perdere il posto, ottengono spesso una collocazione professionale prestigiosa: Banca d’Italia, Commissione europea, Nazioni Unite, Banca Mondiale e così via. Questo grazie alla formazione interdisciplinare che la Classe di Scienze sociali offre. Sarebbe bello se questa formazione fosse alla portata di tutti gli allievi e le allieve meritevoli. Abbattere le barriere per favorire i talenti è il senso del progetto della rettrice Nuti- Me.Mo - e cioè “Merito e mobilità sociale”. Portare sempre più allievi di valore alla Scuola».«Questo potrebbe essere un altro obiettivo da porsi: al momento entrano, dopo una dura selezione, 50 allievi all’anno. Potremmo anche ampliare il numero».«Il criterio è il merito. Negli ultimi anni abbiamo avuto, però, più allievi maschi che femmine, in controtendenza rispetto agli altri atenei generalisti».«Facilitare l’esperienza all’estero dei nostri allievi, in contesti europei ed extraeuropei, in modo da permettere loro di acquisire chiavi di lettura necessarie per capire il mondo in cui viviamo e provare a cambiarlo in meglio. I nostri allievi sono eccellenti anche perché sviluppano spirito critico, autonomia di giudizio e creatività». —