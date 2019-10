Concorso per 33 dirigenti medici a tempo indeterminato nelle Asl Toscane

FIRENZE. Estar ha indetto un concorso pubblico per assumere 33 dirigenti medici di medicina interna a tempo indeterminato. I vincitori verranno assunti alla Asl Toscana Centro (25), Asl Toscana Nord Ovest (4) e Asl Toscana Sud Est (4). Estar chiede ai candidati la laurea in Medicina e Chirurgia, la specializzazione in Medicina Interna (mentre se sprovvisti di specializzazione: iscritti all’ultimo anno di formazione o dipendenti a tempo indeterminato dal 2 febbraio ’98 come dirigente medico di medicina interna) e l’iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi.

Per la Asl Toscana Centro i neoassunti prestano servizio nei pronto soccorso per un periodo tra i due e i tre anni con addestramento on the job. Poi accedono ad altre strutture tramite graduatorie interne. Queste modalità possono essere applicate anche dalle Asl Toscana Nord Ovest e Asl Toscana Sud Est. Le domande di partecipazione vanno presentate tramite www. estar. toscana. it seguendo il percorso: concorsi, concorsi e selezioni in atto, concorsi pubblici, dirigenza. Scade il 10 ottobre.