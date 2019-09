Porti, traghetti green firmati Grimaldi presto a Livorno

Quello immaginato da Grimaldi è un futuro verde. Almeno per i porti. Perché secondo il gruppo che controlla una delle maggiori compagnie di navigazione italiane abbassare le emissioni è possibile. La soluzione? Installare sulle navi enormi batterie al litio che, ricaricandosi durante la navigazione, permettono alle imbarcazioni di sopravvivere in porto a motori spenti. L’investimento di partenza è cospicuo, ma, ne è convinto l’ingegner Dario Bocchetti, responsabile settore ricerca e sviluppo di Grimaldi, questo progetto è in grado creare un approdo verso un modo nuovo, verde appunto, di concepire la portualità che, nel lungo periodo, potrà garantire benefici non poco conto.



Ingegnere, di quante “navi verdi” o “ibride” dispone Grimaldi?



«Al momento ne abbiamo due e coprono la tratta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona. Si tratta di cruise ferry (traghetti) che possono ospitare fino a 3. 500 passeggeri, 256 auto e 3. 700 metri lineari per mezzi pesanti».