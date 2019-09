Se la sensibilità ambientale non va in porto

Porti e rispetto per l'ambiente, una strada ancora lunga da percorrere. Intervista a Marco Frey, professore di management della sostenibilità ambientale della scuola superiore Sant'Anna di Pisa

Professor Frey, con il movimento Fridays for Future c’è stata un’enorme presa di coscienza rispetto ai temi ambientali. Perché? Cos’è cambiato?





«La sensibilità ambientale è sicuramente in crescita e le nuove generazioni ci dimostrano come questa consapevolezza possa avere delle accelerazioni. I giovani pensano al loro futuro, al fatto che tutto sommato, noi, le generazioni precedenti abbiamo, in parte, privato loro di alcune delle caratteristiche dell’ambiente che sono fondamentali per vivere bene. Fridays for future è un modo molto diretto di porre tutti quanti difronte alle proprie responsabilità. Dopodiché c’è una presa di responsabilità crescente, soprattutto nei paesi avanzati, rispetto al contributo che ciascuno può dare nei confronti di una migliore tutela dell’ambiente. Se un tempo la raccolta dei rifiuti in maniera differenziata era un impegno sentito come un obbligo o un vincolo, così come lo erano l’attenzione per l’efficienza energetica e il consumo ridotto di acqua, oggi questi tipi di comportamenti sono più naturali».«Semplicemente si comincia a capire che, o ciascuno fa una piccola parte di ciò che è necessario, oppure ci troveremo con contesti e città che sono - decisamente - meno vivibili. Questo cambiamento non è uguale ovunque, l’attenzione per l’ambiente la troviamo di più nei piccoli centri e nei paesi del Nord Europa, meno in quelli del sud del Mediterraneo. La sensibilità per questi temi è indubbiamente legata ai processi culturali di un luogo ma c’è una tendenza generale ad andare in questa direzione».

Quali attenzioni nuove ci sono invece per il mare?



«Il mare è una delle risorse più rilevanti ed è una delle risorse in condizioni più critiche. Quanto noi scarichiamo in mare, la plastica, ha generato un effetto anche mediatico particolarmente significativo. Oggi, in quel contesto di sensibilità di cui parlavamo nella domanda precedente, sicuramente il mare gioca un ruolo importante. Ce ne accorgiamo di più, guardiamo quello che l’uomo nelle sue varie attività lascia e quest’attenzione evidentemente comporta il mettere in campo delle azioni. Nel sud del Mediterraneo, dove le condizioni sono più critiche a livello generale, si assiste invece ad azioni di pulizia significative nell’ottica del mantenimento: nel sud della Turchia, dove il turismo legato al mare ha un ruolo rilevante, si è compreso un passaggio centrale “se tengo pulito ho una ricaduta diretta sull’economia locale”».



In Toscana ci sono esempi di pratiche virtuose o al contrario molto negative?



«In Toscana oggi c’è un’attenzione maggiore rispetto al passato per la pulizia delle coste: pensiamo alla rincorsa di tutte le località marine per ottenere le bandiere blu o quant’altro. Soprattutto in prossimità della stagione turistica questi riconoscimenti sono diventati elementi percepiti come significativi. In questa cornice le situazioni positive o negative sono legate alle circostanze e al contesto territoriale dove ci troviamo. È più facile che la costa possa essere mantenuta pulita se non si è in prossimità dei fiumi o in presenza di infrastrutture come i porti. Anche la Toscana in questo senso ha avviato un processo di miglioramento, se noi guardiamo quante erano le parti della costa che avevano un riconoscimento ambientale e quante ce l’hanno adesso, scopriremo che i tratti di costa più puliti sono aumentati di numero»,



Professore, lei insegna alla scuola superiore Sant’Anna management della sostenibilità. State lavorando, o collaborando, a progetti che migliorano la sostenibilità ambientale nei porti o in generale nel nostro mare?



«Come Scuola Sant’Anna abbiamo un progetto che riguarda le plastiche abbandonate in mare, un progetto che viene portato avanti proprio vicino alle Secche della Meloria, a Livorno. Abbiamo messo insieme le competenze dei nostri robotici che hanno sviluppato un robot, a forma di un granchio, che ha una certa possibilità di muoversi sul fondo e individuare, riprendere e prendere le microplastiche per portarle fuori dal mare. Abbiamo inoltre impostato un processo complessivo che intorno a questo robot affronta e cerca di gestire, sensibilizzare e informare. Al progetto ha collaborato un’azienda toscana, quella dei surgelati Arbi».