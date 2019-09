Nuovo salone a Piombino: si cercano parrucchieri

PIOMBINO. Due posti in un nuovo salone di corso Italia e uno nel negozio di piazza della Costituzione: a Piombino ci sono possibilità per parrucchieri e parrucchiere. A inizio ottobre, nello specifico, in centro aprirà il salone in franchising “Parrucchieri estetica” per il quale sono aperte due posizioni. I candidati dovranno avere esperienza, voglia di lavorare e spirito di gruppo. Il contratto, inizialmente, sarà a tempo determinato. Chi è interessato ai posti può candidarsi inviando il proprio curriculum all’indirizzo mail dream@parrucchieriestetica.it.

Liguori parrucchieri di piazza della Costituzione, invece, cerca una parrucchiera o un parrucchiere, anche con minima esperienza, che abbia un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il negozio, al momento, è un salone per donne, ma c’è l’idea di ampliare, in futuro, i servizi aprendo le porte anche a una clientela maschile. Anche in questo caso il contratto, almeno nel primo periodo, sarà a tempo determinato. Per informazioni è possibile scrivere a alessandra217@hotmail.it o telefonare allo 3274299068.