Cinquanta assunzioni in un hotel extralusso della Versilia

Cinquanta nuovi posti di lavoro per la stagione estiva 2020 all’Augustus Hotel e Resort di Forte dei Marmi . Con l’estate 2019 ormai pronta per essere archiviata, la direzione degli Augustus Hotels è già alla ricerca di nuove figure professionali con cui rinsaldare il proprio personale di servizio nei vari reparti dell’hotel e dello stabilimento balneare annesso.

Sono circa 50 i posti attualmente a disposizione per la prossima stagione, distribuiti tra i vari reparti della struttura: camerieri e addetti alla cucina sono richiesti per il reparto “food & beverage” mentre l’area alberghiera richiede cameriere ai piani, facchini e receptionist.

Tra le figure ricercate anche bagnini, sia per la sorveglianza della piscina che per servizio sulla spiaggia. Per candidarsi, inviare il curriculum a recruiting@augustus-hotel.it.