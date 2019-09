Catena di supermercati assume in Toscana, il manager: "Ecco 20 posti"

L’apertura del primo supermercato, in Italia, risale a 62 anni fa. Era il 1957 quando aprì i battenti, a Milano. Il gruppo, da allora, di strada ne ha fatta. Non soltanto in Lombardia, ma pure in Emilia Romagna, Piemonte, Veneto, Liguria e Lazio. E in Toscana, ovviamente.

Proprio qui, la catena di supermercati e superstore Esselunga ha già in mente un massiccio piano di assunzioni che “toccherà” tutti i reparti della grande distribuzione: da Pistoia a Livorno. Per il momento sono 20 le figure di cui Esselunga è alla ricerca, per i supermercati sparsi un po’ in tutta la regione. Ma – spiega Daniele Del Gobbo, talent acquisition &employer branding manager di Esselunga – nel giro di poco, l’offerta di posti di lavoro potrebbe lievitare. O perlomeno triplicare. Sì, perché, soltanto nell’entroterra, sono due i supermercati che apriranno i battenti, nel 2020: la Esselunga di via Gentile, a Montecatini (l’inaugurazione è prevista entro la prima metà dell’anno) e una “vecchia conoscenza”, il supermercato di viale Matteotti, a Pistoia, che vedrà di nuovo la luce, dopo i lavori di ristrutturazione cominciati circa un mese fa. Per Livorno invece ci sarà da aspettare un po’ di più, almeno la fine del 2020 e qui ancora le selezioni non sono cominciate. «Per la prima volta in provincia di Pistoia- spiega il responsabile delle selezioni nell’ambito delle risorse umane – saranno anche inseriti i farmacisti. Quattro o cinque figure, almeno. Ma, dovendo coprire tutti i reparti, saranno assunti decine di lavoratori».

Intanto, però, il gruppo è già al lavoro per inserire, nel proprio organico, 20 persone: 7 nella provincia di Pistoia , 6 a Firenze , 3 a Lucca , 3 in Versilia e una a Prato . «Cerchiamo cassieri e ausiliari alle vendite – sottolinea Del Gobbo – nei supermercati di Montecatini e Pescia, che lavorino sia con orario part time che full time» . Ma le figure sono delle più varie: dal barista all’allievo responsabile per il bar Atlantic o per la profumeria Esserbella fino all’addetto al servizio di sorveglianza, passando dall’allievo macellaio e arrivando all’allievo responsabile del supermercato. «L’esperienza, per noi – aggiunge il responsabile delle selezioni –, non rappresenta un requisito fondamentale. Quello che vogliamo, e a cui teniamo in maniera particolare, è tramandare il mestiere. Siamo gelosi di questo, perché è la nostra ragion d’essere. Il motivo per cui siamo nati, 62 anni fa» . «Attraverso un programma di formazione – spiega Del Gobbo –, che comprende attività d’aula, formazione sul campo, affiancamenti a professionisti del settore, chi sarà selezionato acquisirà le competenze e gli strumenti necessari. L’obiettivo? Un’autonoma ed efficace gestione organizzativa a seconda del reparto a cui sarà assegnato».

E – fa sapere il manager di Esselunga – è vero che il contratto iniziale è a termine. Ma il 93% di questi si trasforma, alla sua naturale scadenza in un contratto a tempo indeterminato. «Per candidarsi – conclude Del Gobbo – basta collegarsi al portale Esselunga Job . Qui sono indicate le nostre offerte di lavoro» .

