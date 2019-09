Maxi negozio di abbigliamento apre ai Gigli: si cercano 15 commessi

L’apertura della catena era stata annunciata per settembre ma i lavori sono ancora in corso al centro commerciale alle porte di Prato: ecco come candidarsi. Nuove selezioni anche da Primark

L’apertura della catena era stata annunciata per settembre ma i lavori sono ancora in corso al centro commerciale "I Gigli", alle porte di Prato. Una nuova apertura che coincide con assunzioni, almeno 15.

Presto potrebbe spuntare l’insegna di Bershka, marchio d’abbigliamento giovanile del gruppo spagnolo Inditex (lo stesso di Zara), da uno dei due fondi vuoti rimasti nella galleria a piano terra (dove c’erano, tanto per intendersi, i marchi C&A e Universo Sport). Per questo motivo le selezioni sono sempre aperte per almeno 15 addetti alle vendite da impiegare nel futuro negozio. Il primo annuncio di lavoro rimbalzato sui vari motori di ricerca risale agli inizi di luglio ma dal quartier generale in Spagna fanno sapere che non sono ancora state trovate tutte le figure necessarie per completare l’organico. Viene offerto un inquadramento part time con iniziale contratto a tempo determinato per tre mesi: è richiesta la disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica, tra le 7 e le 23 (con almeno un riposo settimanale). L’esperienza costituisce un requisito preferenziale ma non indispensabile mentre è fondamentale la conoscenza dell’inglese e di eventuali altre lingue straniere. È possibile candidarsi inviando curriculum vitae e foto attraverso il portale www.inditexcareers.com.

Cerca personale anche il punto vendita Primark sempre ai Gigli: per rinforzare l’organico in vista della stagione invernale servono due addetti alle vendite part-time. È possibile candidarsi attraverso il portale it.carriere.primark. com.

