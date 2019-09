Treni da consegnare e nuove commesse: Hitachi assume, ecco come candidarsi

PISTOIA. Lo stabilimento Hitachi di Pistoia continua a vincere commesse, l’ultima è quella per 30 tram per la città di Torino e ha sempre più bisogno di personale, meglio se con un po’ di esperienza nel settore meccanico alle spalle. Dalla multinazionale, per policy aziendale non arrivano notizie in merito ma a confermare l’esigenza di nuove assunzione sono fonti sindacali .



Hitachi, in base a quanto confermano dalla Cisl, cerca trenta figure tra saldatori e addetti alla logistica. I saldatori attaccano i pezzi di alluminio dei treni con le saldatrici a filo. Ma questa volta per ottenere il posto non basta la preparazione acquisita nelle scuole di settori: iI candidati devono avere anche un po’ di esperienza nel ruolo magari grazie a qualche contratto firmato con le aziende dell’indotto e che lavorano fianco a fianco nella fabbrica pistoiese. Gli addetti alla logistica, invece, svolgono le funzioni di spostamento delle casse con le gru e della movimentazione di pancali coi muletti elevatori. Devono essere in possesso del patentino del muletto e anche per loro si richiede esperienza. Il contratto per entrambe le specializzazioni necessarie è in somministrazione e viene firmato con le agenzie interinali, a tempo determinato. Solitamente il primo contratto è di tre mesi, rinnovabile per altre tre sei o nove mesi: dipende molto dal giudizio del supervisore sul lavoratore. È probabile che al raggiungimento dei dodici mesi il lavoratore venga assunto direttamente dall’azienda.

Sono le agenzie Adecco, Gigroup e Manpower a selezionare il personale. Per candidarsi è possibile anche inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: job.hri@hitachirail.com . Hitachi cerca nuovo personale perché nei prossimi tre mesi avrà un grosso carico di lavoro. Sta ultimando l’ETR 700 che servirà la linea adriatica. A breve comincerà la produzione di 14 treni Frecciarossa, mentre è partita la produzione del treno monopiano HMU. Ma è il treno regionale Rock a impegnare il maggior numero di personale anche per le serrate scadenze da rispettare .