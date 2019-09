Smarcarsi da Renzi sacrificando Giani: lo scisma agita la sfida-Regionali

FIRENZE. Hanno tutti tolto il turbo. Turborenzismo addio. Tanto che ora sì, Matteo Renzi sembra davvero un corpo estraneo. E loro tutti post renziani, schiere di ex, la generazione Leopolda è diventata improvvisamente un popolo mitologico, arcaico. Archiviata perfino senza strepiti la mozione degli affetti un po’goffa e ipocrita di chi in questi giorni gli gridava «resta». Pure da parte di chi fino a pochi minuti o mesi prima militava ancora fra i fedelissimi. «Matteo Renzi, lasciando il Pd, ha fatto un grave errore», dice Dario Parrini, compagno di strada da sempre e di banco al Senato. «Io continuo a lavorare nel Pd e fare qui le mie battaglie, rispetto la sua decisione, con lui troveremo una collaborazione, non drammatizziamo», dice Dario Nardella. Il Giglio magico? Materia da storiografi. «Resto nel Pd, lo confermo e lo ribadisco. .. Il perché lo scoprirete più tardi», taglia corto con i giornalisti Luca Lotti, uscendo dall’aula dell’udienza preliminare del processo Consip. Ma il biondo di Montelupo, il «fratello» dell’ex sindaco di Firenze, lo ha spiegato al senatore di Scandicci sabato al Franchi: l’unico luogo politico per il riformismo è il Pd, gli ha detto, quello del Lingotto, che a ruota nel day after dello scisma citano un po’tutti. Perché sì, in Toscana, se si escludono Maria Elena Boschi, Francesco Bonifazi e pochi e sceltissimi irriducibili, in queste ore quasi tutti hanno detto «No».

Sindaci, consiglieri regionali, quasi nessuno di chi conta fra i toscani seguirà Matteo Renzi nella sua “cosa”. Non il sindaco di Prato Matteo Biffoni che gli rimprovera «di ricreare lo schema Ds e Margherita». Non la empolese Brenda Barnini, una enfant prodige del renzismo. «Chi prima da sinistra e oggi dal centro se ne va da questo progetto prende a schiaffi quelle persone, o meglio quel popolo. E senza un popolo non esiste né partito né leader». Solo Nicola Danti, appena ripescato eurodeputato, seguirà il rignanese in Italia Viva. Eppure che lo strappo abbia assestato una scossa è chiaro, soprattutto nella terra del renzismo. Perché il timore di chi resta nel partito guidato da Zingaretti è di essere vissuto come un intruso, un abusivo, se non addirittura un “infiltrato”, una quinta colonna del renzismo impiantata al di qua del confine, roba da entrismo sovietico, la pratica dei trotskisti che si affiliavano a partiti comunisti, socialisti e socialdemocratici per trasformarli in rivoluzionari. Il maggior sospettato? Andrea Marcucci, il capogruppo al Senato, l’uomo delle trattative giallorosso, la cui dichiarazione di fedeltà ai dem ieri non ha convinto fino in fondo: «Non condivido la scelta di Matteo, io resto, ma lui non sarà mai mio nemico. Nel Pd mi sento ancora a casa» ma «se si dovesse trasformare in un soggetto sempre più simile al Pds, mi sentirei un estraneo».





Per questo sta crescendo fra qualcuno dei post renziani l’idea di “sacrificare” la candidatura di Eugenio Giani per le Regionali del 2020. «Non è la benedizione di Renzi a fare di Giani un buon candidato – dice il capogruppo nell’assemblea regionale Leonardo Marras – Eugenio ha una vasta rete di consenso in Toscana, ma se mi si chiede se siano opportune la sua candidatura e le primarie, dico discutiamone. Credo che prima sia utile verificare se ci sono le condizioni per trovare un candidato unitario». Tradotto: Giani, a scissione avvenuta, non può più esserlo. «Non rimprovero nulla a Matteo – dice lui – ma io resto. Ma quale doppiogioco, quale controllo remoto di Renzi? Io sono nel Pd dall’inizio, da 12 anni, ho speso la mia vita per il partito. Pensavo che in un partito che dice di essere una comunità, ci si stringesse intorno a chi dice di rimanere». È imbufalito con Enrico Rossi, il presidente del parlamentino toscano. Perché ritiene un’uscita ad «orologeria», «priva di stile» quella del governatore che ieri è stato netto: «Mi pare ci sia in un’area ampia di centrosinistra la volontà di cercare l’unità per cercare un nome alternativo a quello rispettabilissimo del presidente del Consiglio regionale», dice, meglio se unitario e che eviti le primarie», aggiunge al. «Con tutto quello che è successo in queste settimane, dal governo giallo rosso alla necessità di costruire una coalizione che preveda anche un accordo con i 5Stelle, seppur senza automatismi, le discussioni sulle primarie mi sembrano anacronistiche», dice Valerio Fabiani, uno dei più vicini al capo del Nazareno in Toscana. «Sono inevitabili – ribatte Giani – e un pilastro fondativo del Pd, solo il partito dei soviet decideva nelle conventicole».Eppure Marras non è l’unico renziano a sollevare il dubbio. Anche il piombinese Gianni Anselmi dice di propendere per la soluzione unitaria. E lo stesso vale per il renzianissimo Antonio Mazzeo, che però sarebbe pronto a sostenere Giani se si profilassero le primarie. In fondo, può Giani, un renziano di ferro che non più tardi di due settimane fa è salito al colle di Barga a raccogliere l’investitura dell’ex premier, assicurare autonomia da Renzi?Il rischio, anche per i post renziani, è di invogliare Zingaretti a dettare una linea alla Toscana, anche perché la sfida alle regionali sarà determinante per la tenuta del governo. Giani ha ancora dei supporter, anche in Base riformista, la corrente lottiana. Ma anche lì si aprono le prime crepe: «Ora più che mai è indispensabile evitare le primarie. Di fronte alla scissione, il Pd toscano deve fare uno sforzo in più per scongiurare divisioni e conflitti. Lavoriamo da subito per una candidatura forte e unitaria, in grado di parlare anche fuori dal Pd», dice il deputato livornese Andrea Romano, pure lui un ex fedelissimo. Ecco, le primarie non sono più in cima all’agenda dei dem. Non le ha mai agognate neppure Simona Bonafè, la Renzi’s Angel eletta segretaria nemmeno un anno fa. Convocherà la direzione regionale per venerdì 27. All’ordine del giorno, una road map da intraprendere per le regionali. E la via che proporrà la segretaria prevede due tappe: una fase di ricerca di una candidatura condivisa, magari anche con gli eventuali alleati, terminata la quale, solo in assenza di soluzioni, si opterà per i gazebo.