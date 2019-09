Maxi birreria assume: 50 posti in due nuovi locali. Si cercano anche 10 impiegati

Era il 2005 quando Pietro Nicastro con Monica Fantoni, sua attuale socia, erano in viaggio a Monaco. Pietro, anni prima, aveva già gestito una birreria, a Signa, in stile scozzese. L’obiettivo di quella trasferta era cercare ispirazione per aprire un nuovo locale che non si limitasse a servire birre ma in cui anche la cucina avesse un ruolo centrale. Qualcosa di diverso rispetto all’esperienza precedente, un format ancora poco diffuso in Italia. Un locale simile alle stube bavaresi.



È lì che nacque l’idea di Lowengrube e che portò esattamente 14 anni fa, era il 29 settembre, a inaugurare il primo locale a Limite Sull’Arno. Oggi, Nicastro è l’amministratore delegato di un gruppo con negozi in tutta Italia, con oltre 300 dipendenti, 15 milioni di euro di fatturato (la rete di locali gestita dalla società Lowen Com) e che punta a raggiungere i 31 milioni euro entro il 2025 con un programma fittissimo di nuove aperture. Entro il 2025 saranno aperti 34 locali in franchising e 20 diretti di cui 3 in Toscana: due a Firenze e uno Carrara, nell’arco del 2020. Una città, quest’ultima, selezionata proprio sull’onda del successo del festival della birra che viene organizzato ogni anno e a cui partecipano migliaia di persone. Qui la società sta ora cercando un locale adatto.Una crescita, quella di Lowengrube, che ha necessità di nuove risorse, per i locali che sono di tre tipi (i classici da 500 metri quadrati, le carrozze che vengono posizionate negli outlet e nei centri commerciali e quelli da 150 metri quadrati per aeroporti e stazioni) ma anche per gli uffici che hanno sede a Limite sull’Arno e che dovranno strutturarsi per rispondere all’esigenza di un gruppo che si sta espandendo velocemente e a macchia d’olio. «I primi anni il locale di Limite andò benissimo», racconta Nicastro. «Il caso – aggiunge – aveva voluto che l’azienda di birra Lowenbra ci avesse fatto opposizione all’utilizzo del marchio. Ci accordammo per tenere il nome ma avendo loro come fornitori in esclusiva della birra alla spina».

Lowengrube ebbe così tanto successo da ricevere l’offerta di replicare il proprio locale con il nome, da utilizzare in franchising. Ora il gruppo aprire nuovi locali anche direttamente. E lo farà anche in Toscana. «Per ogni locale - entra nel dettaglio Nicastro - ci servono almeno 25 persone in modo da garantire l’apertura a pranzo e a cena. 25 a Carrara e altrettanti per le aperture a Firenze Sud e all’Osmannoro. Inoltre abbiamo un’opzione, in attesa di conferma, per un quarto locale fuori dal centro commerciale dei Gigli».Per i le birrerie-ristorante sono necessari responsabili di sala, responsabili di cucina operatori di sala, addetti alla cucina. L’esperienza non è necessaria dal momento che Lowengrube fa formazione direttamente prima dell’apertura e dopo l’apertura del locale. Negli uffici di Limite la ricerca di personale è ancora più varia: impiegati, addetti al marketing, formazione. In questo caso l’azienda accetta candidature, sia di giovani sia di senior,per ruoli manageriali che selezionerà in base alle esigenze e valutando i curricuculum: in tutto la nuova squadra che andrà ad affiancare gli attuali 25 dipendenti sarà di 10 persone. Per candidarsi Lowengrube job@lowengrube.it

