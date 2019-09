Autisti per le consegne di Amazon nelle zone di Livorno e di Pisa

Da settembre a Natale è un attimo. Ed ecco che, archiviata l’estate, per le aziende del comparto logistica è ora di pensare alle consegne dei pacchi in vista del periodo natalizio. E quindi di rinforzare il proprio contingente di autisti e corrieri che hanno il compito di trasportare le merci.

Si tratta soprattutto di realtà che svolgono le linee operative del colosso Amazon attraverso meccanismi d’appalto ad altri operatori di corrieristica, oppure direttamente per conto del big del commercio on line. Come la Madilo di Massimo Andreini, sede legale a Pistoia, che nel marzo scorso è subentrata alla Citypost di Migliarino nel recapito dei pacchi del gigante Usa. In questo periodo cerca almeno cinque autisti l’azienda che fa parte del consorzio Dhs e ha il quartier generale nella zona di Sant’Agostino a Pistoia.

Per candidarsi occorre avere la patente B e una minima esperienza nelle consegne: inizialmente il contratto dei corrieri (che saranno impegnati soprattutto nelle zone di Pisa e Livorno) è a tempo determinato. «Il nostro segmento è in continua espansione: la ricerca riguarda al momento un numero minimo di cinque autisti ma non si escludono altre assunzioni future avvicinandosi al periodo di Natale», fanno sapere dalla Madilo che ha un deposito a Ospedaletto, Pisa: anche in questo caso il contratto è a tempo determinato e, per candidarsi, è possibile inviare il curriculum all’indirizzo info@mdsspa.com