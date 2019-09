A12 da Livorno a Cecina: "Illegittima la proroga della concessione a Sat"

La proroga di 18 anni della concessione alla Sat da parte dell'Anas per i lavori sull'autostrada avvenuta nel 2009 è da considerare illegittima ma solo per la tratta Livorno-Cecina. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue

LIVORNO. La proroga di 18 anni (dal 2028 al 2046) della concessione alla Sat da parte dell'Anas per i lavori della A12 avvenuta nel 2009 è da considerare illegittima ma solo per la tratta Livorno-Cecina. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue.

La sentenza riguarda il deferimento alla Corte dell'Italia da parte della Commissione con l'accusa di aver violato la direttiva sugli appalti pubblici per aver proceduto alla proroga della concessione sull'autostrada Livorno-Civitavecchia senza la pubblicazione di alcun bando di gara. La Corte ha dato parzialmente ragione alla Commissione poichè ha anche rilevato che il contratto iniziale tra Anas e Sat del 1999 riguardava solo il tratto Livorno-Cecina già aperto al traffico all'epoca e che la fissazione del termine della concessione al 2028 riguardava quindi unicamente questa tratta.

La Commissione europea, hanno osservato i giudici, non ha dimostrato che il tracciato Cecina-Grosseto-Civitavecchia fosse interessato dalla scadenza del 2028 e quindi dal rinnovo dalla convenzione unica avvenuto nel 2009. Ed per questo motivo che il giudizio di illegittimità della concessione non si applica all'intero tracciato autostradale.