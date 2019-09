34 assunzioni per Dental. Nuova apertura in Versilia

Dental Clinique assume nuovo personale. Cerca 34 persone per le cliniche dentali già operative di Livorno, Pisa (2 sedi), Fornacette Pontedera, Lucca e per un paio in apertura entro fine anno in Versilia e tra Pistoia ed Empoli.

Servono 15 assistenti alla poltrona (di cui dieci junior), tre infermieri, dieci odontoiatri senior, un igienista dentale a Pisa e 5 addetti al commerciale senior. L’assistente alla poltrona senior ha tre anni di esperienza. L’assistente alla poltrona junior (età massima 39 anni) segue i corsi di formazione e fa uno stage retribuito di sei mesi finalizzato all’assunzione. L’infermiere fa le stesse cose dell’assistente alla poltrona è in possesso di una laurea triennale. L’odontoiatra ha minimo 5 anni di esperienza e gestisce casi di implantologia, protesi e chirurgia orale. L’addetto al commerciale. Fa i preventivi di pagamento ai pazienti. Agli assistenti alla poltrona e addetti al commerciale, Dental Clinique offre un contratto di 4-6 mesi con l’obiettivo di trasformarlo in tempo indeterminato. Per candidarsi: selezione@dentalclinique.net.

