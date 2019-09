Cade da un terrazzino per recuperare delle cuffiette: è grave

Firenze: fatale il cedimento di una ringhiera. Il giovane è finito nella corte interna di un palazzo in via San Gallo. Ora si trova in terapia intensiva a Careggi

FIRENZE. Un 19enne inglese è ricoverato in gravi condizioni a Firenze dopo essere stato soccorso nella corte interna di un palazzo del centro del capoluogo toscano, in via San Gallo. Da quanto spiegato il giovane è precipitato da un'altezza di 7-8 metri, cadendo da un terrazzino. Sulle cause dell'accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia intervenuta con i sanitari del 118 e vigili del fuoco. Sul posto anche la scientifica.

Il giovane, portato in codice rosso all'ospedale di Careggi, si trova ricoverato in osservazione nella terapia intensiva del trauma center dell'ospedale fiorentino.

La pm Alessandra Falcone ha disposto il sequestro dell'appartamento. Sequestrata anche la parte del cortile dove caduto il giovane. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 19enne, che aveva preso in affitto l'abitazione insieme a una coetanea per una settimana, avrebbe scavalcato la ringhiera del terrazzino per recuperare delle cuffiette da smartphone della giovane, cadute sul cornicione. Dopo averle recuperate si sarebbe aggrappato alla ringhiera per rientrare, ma questa avrebbe ceduto e lui sarebbe precipitato, cadendo dal terzo piano del palazzo. Prima di finire sul pavimento del cortile avrebbe urtato delle fioriere poste su una parte sporgente della facciata del palazzo.

All'arrivo dei soccorsi si trovava a terra in posizione supina, cosciente e con vistose ferite al volto, circondato dai cocci delle fioriere e da frammenti di una porzione di graticcio in legno per piante, staccatasi dal terrazzo quando la ringhiera ha ceduto. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza la parte di ringhiera rimasta sporgente verso l'esterno della facciata e bloccato l'ingresso al terrazzo. A dare l'allarme è stata la ragazza, poi portata al pronto soccorso perchè in stato di choc per l'accaduto.