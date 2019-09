Centinaia di ragazzi di notte danno la caccia a “Samara”

Tutti pazzi - in senso negativo - per Samara Morgan. La bimba malvagia di The Ring trilogia horror trasformata in incubo reale di fine estate. Dal social alle strade il passo è stato breve, anche in Toscana. Dopo Sicilia, Sardegna - con la turista tedesca a spaventare i bagnanti nei campeggi - la Puglia, dove ci sono stati i primi linciaggi, Samara arriva anche in Toscana. Diafana, notturna. I primi avvistamenti, nella notte fra martedì e mercoledì a Orbetello.

E giovedì sera, invece, a Carrara. Con un’incursione in una scuola. In caccia della cattiva, della fantasma da catturare.. Per cercare Samara Morgan (quella finta), però, i ragazzini hanno rischiato di ritrovarsi alle prese con una denuncia penale (vera). IL gruppo a Carrara si è introdotto in due scuole, in un caso sottraendo anche alcuni attrezzi dal cantiere con i lavori in corso sulla facciata della elementare Marconi.





Polizia e carabinieri sono arrivati quando il gruppo (un centinaio di ragazzini), a mezzanotte, si era già dato alla fuga. Altrimenti i protagonisti della caccia a Samara avrebbero rimediato una denuncia per intrusione in edificio pubblico. Trattandosi di minorenni, dai 12 ai 14 anni, delle accuse avrebbero dovuto rispondere i genitori. E forse proprio questo spettro, quello di una deriva penale del “gioco”, potrebbe funzionare come deterrente alle passeggiate notturne dei ragazzini a caccia di click e visibilità on-line. L’obiettivo della sfida - la “è travestirsi come la protagonista (fondamentale avere i capelli lunghissimi davanti al volto e una vestina bianca), spaventare la gente per strada e immortalare l’esito del terrore sui social. Il resto lo fanno il passaparola: il tam-tam, soprattutto su Facebook, che indica i luoghi dove poter “beccare” Samara. A Carrara si tratta quasi sempre di scuole. Dove, il giorno dopo i tour notturni con le torce, spetta ai bidelli e al personale pulire.A Orbetello, invece, l’apparizione è avvenuta nel quartiere popoloso di Neghelli , nella zona della Spiaggetta, dove ci sono un parco pubblico e una piccola pineta, luogo di ritrovo dei giovani. Nella notte fra martedì e mercoledì, un centinaio di ragazzi in sella agli scooter era a caccia di Samara.

Samara intercettata a Orbetello



A Carrara, intanto ai centralini di polizia e carabinieri da giorni, da quando è cominciato l’effetto Samara arrivano decine di chiamate: non perché sia stata avvistata la reginetta dell’horror, ma perché tutto il trambusto non fa dormire chi abita nelle zone diventate terreno di caccia del Samara challenge.

DI COSA SI TRATTA: La bimba malvagia ispirata a una leggenda giapponese

Samara Morgan è la protagonista di una trilogia horror americana. Il suo personaggio - una bambina posseduta da entità malvagie - compare per la prima volta nel film The Ring di Gore Verbinski del 2002: il titolo è attribuito all’anello (the ring) di luce che la bimba vede prima di morire nel pozzo dove è gettata dalla madre adottiva. Il suo personaggio compare anche nei sequel di The Ring: The Ring2 e The Ring 3. Il personaggio di Samara è basato su Sadako Yamamura, protagonista dell'omonimo film giapponese del 1998 e dei suoi seguiti, a loro volta basati sulla serie letteraria di Kōji Suzuki che inizia con il libro Ring del 1991 ed è ispirato a una leggenda giapponese del 14° secolo.