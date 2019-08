Il deputato toscano del M5S: «Salvini era solo propaganda, con i Dem il governo sarà stabile»

Francesco Berti, 29 anni, deputato M5S livornese dice che il Paese ha bisogno di «stabilità», per questo l’alleanza giallorossa potrà durare.



Berti, come farà a spiegare agli attivisti che sarete al governo col partito di Bibbiano?



«I cittadini e i nostri attivisti si aspettano da noi di portare a casa i risultati, e noi con il 36% dei parlamentari abbiamo il dovere di mettere al centro temi e soluzioni, non di spaccare ancora di più il Paese. Su Bibbiano abbiamo messo in campo una task force del ministero della Giustizia».«Sapevamo già da prima del 4 marzo che forse non ci sarebbe stata una maggioranza di un partito da solo. Per questo abbiamo messo prima i nostri temi per la qualità della vita degli italiani. Proposti prima al Pd, che rifiutò, poi alla Lega. Nel metodo c’è stata coerenza assoluta».«Noi le poltrone le vogliamo tagliare con il taglio ai 345 parlamentari. Gli altri? ».«Le legislature sono fatte per durare 5 anni. Non è serio un Paese che va ad elezioni ogni anno. La Germania ha avuto 3 primi ministri negli ultimi 20 anni, noi 13. Come cittadino sono felice che Conte abbia ricevuto l’incarico di nuovo e abbia avuto l’ok del Pd, abbiamo bisogno di una stagione di stabilità politica. Anche loro ne hanno riconosciuto le qualità».«I punti di contatto possono essere molti, sensibilità ambientale, una posizione europeista ma riformatrice e un’attenzione alla redistribuzione della ricchezza. Forse ci sarà più attrito su banche e infrastrutture, ma mi aspetto da entrambi un approccio meno ideologico e più concreto».«La Lega in questo anno ha parlato solo di migranti. Nel frattempo disertava i meeting europei e faceva poco sui rimpatri. A posteriori posso dire che dovevamo chiedere a Salvini più concretezza e meno propaganda».«Abbiamo contenuto la smania di potere dell’ormai ex Ministro, che voleva firmare da solo i decreti di divieto di ingresso, e oggi devono essere firmati anche dai ministri dei Trasporti e Difesa. Detto questo, i flussi migratori vanno gestiti».«Vediamo cosa emerge dal lavoro di commissione».«Zingaretti è stato molto vago. Già sarebbe ottimo aprire il Movimento al dialogo con le tante realtà locali che esistono anche a livello comunale».«Sì, senza dubbio»«Non esageriamo. Abbiamo sempre messo la Costituzione al primo posto. Rousseau viene visto come un mostro per un pregiudizio contro le tecnologie tutto italiano. Non è niente di più che un metodo di espressione della volontà della base. Come è stato per la Lega, auspico che il voto sia su un programma»