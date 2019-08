Regionali, M5S dice no all’intesa col Pd e il Cav strappa a Salvini la candidatura

Chi pensava di romanizzare i barbari si è illuso. Chi avrebbe voluto rimettere il Movimento nella scatoletta di tonno ripassi. Almeno in Toscana. O meglio, in questa terza Camera del trasformismo all’italiana che è diventata Facebook, e da cui ogni giorno si può dire una cosa per poi smentirla il giorno dopo senza pudore. Con tanto di stelline e caratteri cubitali. Come quelli che usa Giacomo Giannarelli per fare una pernacchia agli aspiranti pontieri e fautori di un copia e incolla dell’accordo giallorosso pure in Toscana. «All’appuntamento delle Regionali 2020 – scrive il portavoce toscano dei grillini – il Movimento 5 stelle non farà alleanze con nessun partito».



Stop, insomma, abortita sul nascere ogni ipotesi d’intesa così come da due giorni sembrano vagheggiare, sollecitare, non escludere i dem. Uno su tutti Nicola Zingaretti e poi a cascata il sindaco fiorentino Dario Nardella, i socialdem toscani vicini al segretario Valerio Fabiani e Alessandra Nardini; perfino la segretaria toscana e renziana (o post renziana? ) Simona Bonafè era possibilista. Tutti, sia mai, fra mille distinguo, cautele, «vediamo». L’unico a dire «calma», ieri, è stato Enrico Rossi. Gli altri, tutti sulla scia del progetto politico indicato dal capo del Nazareno: «Disancorare il M5S dalla destra». “Urbanizzarlo”, acclimatarlo alla democrazia parlamentare, sottrarlo all’ideologia del vaffa e includerlo nella dorotea veste istituzionale di Giuseppe Conte, appena assurto al rango di Bisconte del sistema dopo essere stato l’esecutore di un esecutivo fondato su un contratto populista. Ecco, tutta quest’aura rischia di offrire all’opinione pubblica un’immagine di un M5S addomesticato. Così pure l’ala più mite dei parlamentari avrebbe eruttato: «Pure alle regionali no!», come dice a Repubblica il ministro Alfonso Bonafede. Un rischio però esiste. Una tentazione latente. Magari quella di sancire un patto di non belligeranza dopo il primo turno. In fondo pure Giannarelli precisa: «Ricordiamo che il M5S è movimento post ideologico – scrive – Gli schemi di destra e sinistra sono superati, protagonisti della politica devono essere le scelte e i programmi». Perciò Susanna Ceccardi è partita all’attacco contro «l’alleanza Pd-M5S in Toscana come una bizzarra combriccola con l’unico scopo di fermare la nostra avanzata». Ma soprattutto lancia un’accusa: «Non ci spaventa l’eventualità di un’intesa ma l’ipotesi che insieme possano mettere mano alle legge elettorale», si inalbera la commissaria della Lega.



Che i dem ci abbiano pensato non è un mistero. Lanciò l’idea Luca Lotti: revisionare il Toscanellum, che assegna la maggioranza a chi raggiunge il 40%. Ma poi arrivò la scoppola delle Politiche e fu archiviato. La Lega ora teme che il dossier si sia riaperto. In consiglio la sinistra di Tommaso Fattori ha depositato una riforma che trasforma la legge in un proporzionale. «Vogliono modificarla sul modello del Rosatellum. Cioè una legge proporzionale temperata da collegi maggioritari». «No, non lo faremo», assicura Bonafè. «Non se ne parla», liquida anche il capogruppo dem Leonardo Marras. «La Ceccardi spara perché vorrebbe poter dire ciò che pensa al suo capo e cioè che li ha cacciati in un guaio. Sui temi coi Cinquestelle si può ragionare, magari per un eventuale ballottaggio», confida un membro della direzione.Certo è che la Susy e le sue truppe sono alle corde. Fra i sovranisti toscani ormai non è più un segreto: in questi giorni di lavoro matto e disperato nel tentativo di ricucire rapporti antichi, racconta una fonte di Forza Italia, «Salvini ha chiesto a Berlusconi di non fare aperture all’accrocchio giallorosso nelle consultazioni al Colle e di rinsaldare l’alleanza di centrodestra. In cambio il Cav ha ottenuto la promessa di avere diritto di scelta sui candidati governatori per Toscana, Calabria e Campania».Se così fosse tramonterebbe ogni ipotesi di vedere al comando dell’alleanza di destra la Ceccardi. Certo, da settimane confida ai fedelissimi di non vedersi più come leader multitasking: eurodeputata, coordinatrice regionale e possibile candidata governatrice. Ma un conto è avere un candidato sovranista, un altro ritrovarsi un azzurro. Risalirebbero le quotazioni del senatore Massimo Mallegni, seppure su di lui resta un veto del quasi ex ministro dell’Interno. Senza contare che da settimane anche il suo ruolo da commissaria regionale pencola. Per sostituirla circolano già dei nomi: quelli del deputato grossetano (ex An) Mario Lolini e di Antonio Maria Rinaldi. Un laziale.