Renzi agita i dem toscani, Fabiani dice sì: «Proviamo l’intesa col M5S anche per le Regionali»

FIRENZE. Sono rimasti un po’ tutti di stucco. Soprattutto la vecchia guardia renziana - la “ditta” renziana, si potrebbe definire - e così alcuni si son convinti che Matteo Renzi si sia invaghito della sua capacità tattica, e insomma stia facendo filtrare uno dei suoi spin per agitare le acque e non dettando davvero una linea. Ecco, per la verità pochi. Il messaggio, in realtà, è stato chiaro. «Ragazzi, se chiudiamo un accordo politico a Roma, è nelle cose provarci anche per le Regionali». Con alcuni l’aveva già accennato al Ciocco, ad altri è filtrato con un rimbalzo da una chat e all’altra, con i fedelissimi si è confidato, precisando che non tocca a lui «dirlo». Della serie: esplicitarlo no, deciderlo sì. Perché in fondo cos’è quest’intesa di governo Pd-M5S se non un altro capolavoro del senatore semplice? Come può essere interpretato il MaZinga se non il sigillo su un assedio (vinto) al fortino di Zingaretti, fino a tre giorni fa arroccato sul no al Bisconte? «Matteo s’è ripreso il partito», gongolano i suoi.

Così i dem toscani più che dibattere, già si dibattono all’idea di aprire un dialogo con i Cinquestelle. Sanno di doverci provare. E ciò di cui si discute è un’alleanza vera, di coalizione, non di un semplice patto di non belligeranza. Semmai quello potrebbe finire sul tavolo al secondo turno, se il Pd, da solo con gli scampoli della sinistra, non riuscisse a varcare il Rubicone del 40%, la soglia per la maggioranza. «Vediamo», dice la segretaria regionale Simona Bonafè. «Un passo alla volta. Vediamo come va e se va il governo», mette le mani avanti anche il sindaco Dario Nardella, che entro fine settembre riunirà in una convention il suo “partito dei sindaci”, il movimento con cui creare una lista civica d’appoggio al centrosinistra dando alla coalizione quella che crede sia stata la linfa vincente delle Comunali che l’hanno incoronato il sindaco del Pd «più forte d’Italia». «Con calma - frena la socialdem Alessandra Nardini, consigliera regionale e fedelissima zingarettiana - I 5S ci starebbero su Giani? Mi pare ambizioso come obiettivo...». Un frecciata proprio a Renzi e ai turborenziani riuniti al Ciocco nel weekend. Perché lì Eugenio Giani, anche lui ora in modalità attendista, ha ricevuto un imput preciso. «Eugenio se salta la trattativa preparati alle primarie, ma se va in porto potremmo riuscire a proporti come candidato unitario».

Quasi per paradosso un’apertura arriva dal più vicino a Zingaretti dei toscani, Valerio Fabiani, che le truppe del segretario vorrebbero vice di Bonafè: «Io dico sì al dialogo - dichiara - D'altra parte se nascerà un governo non sarà il governo istituzionale di qualche mese e nemmeno frutto di un contratto come è stato per i gialloverdi, ma un governo nato sulla base di un accordo politico. E un accordo non vale solo per la composizione di un esecutivo ma dovrebbe valere a cascata ovunque». Una posizione espressa anche in segretaria, al Nazareno. E non pare aver incontrato il no del leader.

Bene, ma il M5S che pensa? «No comment - dice il portavoce Giacomo Giannarelli - almeno finché non si sblocca la situazione a Roma».