Regionali, Zingaretti apre all'accordo col M5S per la Toscana

Il segretario in Direzione detta la linea ai dem per le sfide locali. E in Toscana renziani e zingarettiani sono d'accordo: "Proviamoci"

FIRENZE. Se è possibile a Roma, è possibile ovunque. Non è più un tabù neppure per la Toscana l’ipotesi di un accordo giallorosso. E a chiarirlo è direttamente il capo del Nazareno. «Davanti a noi abbiamo elezioni difficili in regioni diverse – dice Nicola Zingaretti davanti ai dem riuniti in Direzione - l'Umbria tra poche settimane, poi Calabria, Veneto, la Toscana e l'Emilia Romagna. Appuntamenti fondamentali che dovremo affrontare stringendoci accanto a chi li combatterà in prima fila. Dobbiamo fare ogni sforzo per costruire in ciascuna di queste realtà l'offerta politica e programmatica più credibile. Anche naturalmente sul versante di alleanze che il nuovo quadro politico potrà favorire, ma che andranno verificate e costruite sempre sul primato di valori e programmi condivisi».

In fondo, dice il segretario, nell’agenda del Pd c’è un obiettivo: «disancorare il Movimento dalla destra». Insomma, il Pd coltiva il sogno (o l’illusione) di romanizzare i barbari, stringere con chi fino a ieri gridava contro «il partito di Bibbiano» una vera alleanza di coalizione, non un semplice patto di non belligeranza. Anche fra i renziani (o post renziani) ormai son caduti gli steccati. Tanto che anche la segretaria regionale Simona Bonafè apre. «Abbiamo già iniziato gli incontri con partiti e movimenti civici, e saremo disponibili al dialogo anche con altre forze politiche», dice, perché «a livello nazionale si sta aprendo un nuovo quadro politico di cui tenere conto anche in vista delle elezioni regionali. Ma è bene ribadire che le alleanze si fanno a partire dai programmi».

Sulla stessa lunghezza d’onda Alessandra Nardini, consigliera regionale zingarettiana: a Roma, dice, si sta formando «un'alleanza nazionale per un'urgenza di governo che l'Italia ha». Sui territori «ben venga l'avvio di confronti» ma «ogni possibilità di alleanza deve però passare dalla condivisione di valori e progetti politici, ciascuno di noi ha comunque il dovere di evitare di rovinare la nostra regione consegnandola all'incapacità della Lega». Anche se dal M5S arrivano segnali tiepidi, tipo quello dell’eurodeputata Laura Ferrara: «Per ora le nostre regole non permettono alleanze con partiti politici». Sibillino il portavoce dei grillini in Toscana, Giacomo Giannarelli: «Siamo sempre stati un movimento post ideologico - scrive il consigliere regionale in un post in cui pubblica il discorso di Luigi Di Maio al Quirinale - Sono i programmi, i temi le scelte i vari protagonisti della politica. Facciamolo vedere a tutti». Un segnale di fumo ai dem toscani?