Cure dentali, a Firenze apre la clinica pubblica per i toscani: già boom di richieste

FIRENZE. Cure dentali pubbliche. Dalle banali otturazioni ad interventi chirurgici o di ortodonzia complessa. Gratuite per i toscani in difficoltà economica, accessibili con un ticket che le renderà fuori dalla portata di qualsiasi concorrenza con i privati. Mancano solo gli ultimi collaudi dei vigili del fuoco e qualche ritocco agli arredi, e fra poco più di un mese il sistema sanitario regionale aprirà le porte alla prima clinica odontoiatrica pubblica italiana. Un grande polo dei denti che l’Asl Toscana centro ha realizzato ristrutturando e restaurando i tre piani di villa Margherita, il complesso settecentesco che fa da ala dell’Iot, l’ospedale fiorentino ai piedi del Piazzale Michelangelo.



Per tutti i toscani. Il Palagi così, oltre che un centro di riferimento per la maternità, diventerà anche uno snodo interregionale per le terapie odontoiatriche della sanità pubblica. E non solo per fiorentini o i residenti dell’Aslona, ma anche per tutti i toscani che abitano nei territori delle altre Asl, da Massa a Livorno, da Grosseto a Lucca, da Siena a Pisa, chiunque potrà richiedere assistenza a Firenze. La clinica, finanziata con 7,6 milioni arrivati da Roma quando ancora era direttore generale Luigi Marroni, è concepita per garantire livelli essenziali di assistenza interregionali grazie ad un’intesa fra Toscana e Umbria. Per questo i servizi di villa Margherita saranno gratuiti per i residenti nelle due regioni con un Isee sotto gli 8.000 euro e fruibili con un ticket variabile a seconda delle fasce di reddito. L’inaugurazione è fissata per la seconda metà di settembre, ma il via a visite, esami ed interventi ci sarà il 10 ottobre. Da due giorni sono aperte le prenotazioni (si può fissare un appuntamento chiamando il Cup metropolitano di Firenze, 840 003 003 da rete fissa - 199 175 955 da cellulare) e lunedì ha registrato subito un successo: 42 pazienti sono già in lista.



Un boom atteso dall’azienda sanitaria, che per riuscire a concretizzare il progetto ha dovuto barcamenarsi fra permessi della Soprintendenza, intoppi burocratici e le difficoltà legate al “reclutamento” del personale utile a gestire una struttura che conta su una dotazione tecnologica importante. Distribuita su tre piani e 2400 metri quadrati, il cuore della clinica si trova al primo, dove ci sono gli ambulatori con 21 poltrone da dentista (l’Asl vorrebbe arrivare a 37), alcune attrezzate anche con i macchinari per le radiografie, poi una sala chirurgica, una radiologica, un laboratorio odontotecnico, una sala per la sterilizzazione. Al secondo gli uffici amministrativi, al piano terra sale di attesa e i front office per l’accettazione, oltre ad alcune stanze che saranno dedicate a corsi di formazione per i medici. Negli ultimi anni, per riuscire a far camminare le postazioni con cui si pensa di accogliere a regime dai 250-300 pazienti al giorno, l’Asl aveva tentato una collaborazione con i privati, coinvolgendo l’associazione dei dentisti, l’Andi. E per un po’ è stata valutata anche l’ipotesi di stringere un accordo con Careggi. Nulla di fatto. Alla fine la soluzione è arrivata proprio dalla creazione dell’Aslona. Gli accorpamenti hanno consentito di spostare alcuni odontoiatri sul Palagi e, nonostante la stagione di austerity, si è riusciti anche ad assumere qualche giovane. Così, il team con cui villa Margherita apre le porte conta 11 dentisti, 2 igienisti più un paio di odontotecnici, oltre a infermieri e operatori sanitari.. I pazienti saranno ricevuti 12 ore al giorno dal lunedì al venerdì, 6 ore il sabato mattina. «La struttura - dice il direttore dal dottor Marco Massagli - è concepita per assistere soprattutto persone in difficoltà economica o che necessario di terapie in ambiente protetto e comunque per offrire un servizio pubblico di primo e secondo livello. Anche se per le urgenze esistono già attività di pronto soccorso, al Torregalli a Scandicci, a Prato, a Pistoia e credo anche nelle altre Asl». Per questo sotto gli 8.000 euro Isee ogni prestazione è gratuita. Sopra il ticket di base per un’otturazione, ad esempio, è da 38 euro. «Una persona che arrivasse da regioni diverse da Toscana e Umbria, dovrebbe invece pagare tariffa piena, cioè 45 euro». In caso di interventi più complessi, oltre al ticket, verrà chiesto al paziente di coprire le spese per l’acquisto del dispositivo. Ma si tratta di cifre molto inferiori a quelle offerte dai privati. Per una dentiera la tariffa è da 250 euro, 300 per uno “scheletrato”, cioè una superprotesi dentale, 150 per una capsula. «Portiamo finalmente a compimento un progetto unico - dice il direttore generale Paolo Morello - E siamo pronti anche ad aprire progetti di ricerca con l’università». —