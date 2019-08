Insulti e like ai leader politici, il ricercatore del Cnr: «Più di metà sono fatti da robot»

LIVORNO. Avete appena messo un “mi piace” a un commento sotto un post di Di Maio, Salvini, Renzi o Zingaretti. Anzi, di più. Non avete resistito alla tentazione, e in questi giorni da Italia social bar vi siete lasciati trascinare nella ridda di chi è passato da «col partito di Bibbiano mai» a «col partito di Bibbiano anche sì», travolti dall’onda di critiche, insulti, anatemi contro «l’inciucio Pd-M5S».



Ecco, Stefano Cresci, 35 anni, ricercatore dell’Istituto di informatica e telematica del Cnr di Pisa, appena premiato per la miglior tesi italiana di dottorato proprio per uno studio sui rischi di diffusione e manipolazione delle informazione sui social, dice che se doveste essere rimasti invischiati in una ammucchiata di like, batti e ribatti, offese e rutti digitali come questa, dovreste anche sapere che più della metà di coloro che vi stanno intorno in questa edificante discussione sul governo giallorosso non esiste. È un fake, un profilo falso, un troll, o peggio un bot. «Cioè un account robot, non umano, pilotato da un software per manipolare informazioni e dunque l’opinione degli utenti e il consenso».

Stefano Cresci

«Dal punto di vista scientifico non è ancora chiarissimo quanto pesi l’influenza degli account automatizzati. Certo c’è un aspetto preoccupante: gli account Facebook e Twitter automatizzati sono meno rispetto a quelli umani ma riescono a produrre il triplo o il quintuplo dei post».«Si stima che su Twitter il numero di bot vari fra il 9 e il 15%. Ma nel nostro laboratorio, studiando i tweet prodotti sulle aziende quotate in borsa, abbiamo scoperto che in quel contesto il 71% dei tweet proveniva da bot. Il contesto è decisivo: quando ci sono interessi economici o politici e di potere si alza moltissimo il tasso di contaminazione».«Non ho studiato il caso. Ma ce n’è uno recente che sta facendo scuola. Twitter pochi giorni fa ha cancellato migliaia di account automatizzati cinesi che avevano scatenato una campagna contro la protesta dei giovani di Hong Kong».«Esistono alcune caratteristiche ricorrenti per farsi un’idea sulla credibilità di un utente: molti di questi account sono recenti, spesso creati una settimana prima e per una campagna specifica e sono gusci vuoti: sono recenti, spesso non hanno la foto profilo, hanno liste di amici nascoste, non hanno uno storico di condivisioni e dialogo con amici, non condividono contenuti multimediali, magari pubblicano ogni tanto foto di gatti o cani alternandoli a messaggi o notizie (spesso fake news) su personaggi politici. Di fronte a queste caratteristiche stiamo in guardia».«Chi vuole mettere su queste armate crea molti account fasulli, migliaia, magari una settimana prima di scatenare una operazione, dopodiché li governa attraverso un software, un programma peraltro piuttosto semplice da realizzare per un informatico»«Possono essere programmati per produrre lo stesso post in simultanea o per mettere un like ai contenuti del profilo di un politico o un altro bot sulla base di alcune condizioni: parole chiave, ad esempio. Oppure gli si può chiedere di condividere i post, di reagire a un commento di determinati utenti. Ma è chiaro che comporta un rischio»« Quello di essere troppo visibili. Per questo chi punta a condizionare l’opinione pubblica sui social adesso usa i troll. Profili falsi, ma controllati da persone vere. Certo, una persona può gestirne magari solo venti, non centinaia, ma così è più facile che riesca a renderli credibili, a camuffarli».«Se un contenuto viene condiviso o premiato con un like da un influencer, cioè un utente con molti seguaci, otterrà maggior visibilità. Ma la via più semplice è che al commento di un bot reagiscano positivamente altre centinaia di bot».«È difficile. La maggior parte delle volte questi fenomeni emergono solo con studi retrospettivi. Esistono tecniche di individuazione di profili fasulli e bot. Avaaz, una ong di volontari, mesi fa impose a Facebook la chiusura di 23 pagine che diffondevano fake news in Italia tutte vicine al M5S e alla Lega. Ma è impossibile pensare di scovarli tutti. Gli strumenti a disposizione della scienza ancora non consentono di arginare il fenomeno. Dobbiamo fare attenzione, magari verificare le fonti delle informazioni che leggiamo, provare a verificarle noi stessi. Il nostro miglior alleato è il nostro spirito critico».